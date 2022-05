HBO Max lanzó este jueves el primer tráiler oficial de "House of the Dragon", la precuela de la exitosa serie "Game of Thrones", que recrea una épica historia de fantasía en la que familias poderosas se enfrentan a múltiples batallas con el fin de sentarse en el trono más alto y obtener el control de los Siete Reinos.

“La historia no recuerda la sangre, recuerda los nombres”, escribieron en un posteo donde dieron a conocer un avance que dura poco más de un minuto y 34 segundos.

Personajes de "House of the Dragon"

En el tráiler se puede ver a varios de los personajes que protagonizarán la serie. Entre ellos, el rey Viserys Targaryen, interpretado por Patrick George "Paddy" Considine, y su heredera Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D'Arcy.

El reparto lo completa Matt Smith como el hermano menor de Viserys; Rhys Ifans como Ser Otto Hightower, la mano del rey; Olivia Cooke como la hija de Otto; Fabien Frankel como Ser Criston Cole; Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon; Eve Best como la princesa Rhaenys Velaryon; y Sonoya Mizuno como confidente de Daemon Targaryen.



¿Cuándo será el estreno de "House of the Dragon"?

La primera temporada de "House of the Dragon" se estrenará el próximo 21 de agosto y estará disponible en la plataforma de HBO Max.

Contará con 10 episodios dirigidos por Clare Kilner, Geeta Patel, Miguel Sapochnik y Greg Yaitanes.

¿En qué época está ambientada “House of the Dragon"?

La serie estará basada en el libro “Fire y Blood” (Fuego y Sangre) de George R.R. Martin y la producción está ambientada 200 años antes de lo que sucede en "Game of Thrones". Se cuenta la historia de la casa Targaryen, que destaca por su íntima relación con los dragones, especie que puede apreciarse en las imágenes del trailer.

Precisamente, el avance muestra la época previa a la llegada de los Targaryen a Poniente, específicamente en la caída del imperio de Valyria, como también su arribo al continente y posterior conquista.