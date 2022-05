Entre los físicos existe consenso acerca de la expansión del Universo, un proceso que se está acelerando, que en un punto se detendrá, y comenzará a contraerse. Esta teoría se conoce como el Big Crunch o Teoría del Gran Colapso y establece que después de un proceso de expansión, viene otro de contracción. Pero ahora, un nuevo estudio realizado por tres científicos de la Universidad de Princeton plantea la sugerente idea de que la expansión podría terminar “sorprendentemente pronto”.

Esta nueva teoría se presentó en un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y sugiere que la expansión podría terminar en ”65 millones de años", un plazo extremadamente breve en la vastedad cronológica del Universo, indica el diario La Tercera.

Expansión y contracción

La idea colisiona con la teoría de la gravedad, que supone que la fuerza atrae las cosas, y no que las aleja. Para sortear esta contraindicación, los científicos predijeron la existencia de una misteriosa fuente, a la que denominaron “energía oscura”: una entidad invisible que parece funcionar en contra de la gravedad, empujando a los objetos más masivos del universo más lejos en lugar de unirlos.



Según el modelo científico contemporáneo, la fuerza repelente de la energía oscura podría estar en medio de un rápido declive que potencialmente comenzó hace miles de millones de años.

En este nuevo escenario, la expansión acelerada del Universo ya se está desacelerando hoy. Pronto, tal vez dentro de unos 65 millones de años, esa aceleración podría detenerse por completo; luego, dentro de tan solo 100 millones de años a partir de ahora, la energía oscura podría volverse atractiva, causando que todo el Universo comience a contraerse.

En otras palabras, después de casi 14.000 millones de años de crecimiento, el espacio podría comenzar a reducirse, lo que supondría su final.