Dirigentes del arco opositor de San Lorenzo rechazaron este jueves la convoctoria a la unidad lanzada desde el oficialismo para superar la crisis institucional que recrudeció la última semana con la manifestación de renuncia por parte del presidente Marcelo Tinelli.

Tres líderes de diferentes agrupaciones políticas consultadas por la agencia Télam coincidieron en la necesidad de realizar elecciones anticipadas, como planteó el vicepresidente segundo Matías Lammens en un comunicado, pero reclamaron acciones concretas para que esas iniciativas superen el ámbito de las redes sociales y tomen estado formal.



Tinelli anunció su renuncia el sábado pasado vía Instagram al cumplirse el plazo de la licencia de un año que se había tomado por razones familiares y profesionales, al tiempo que Lammens posteó el miércoles un mensaje con su postura de facilitar la unidad y establecer posteriormente una fecha para la votación de nuevas autoridades.



Concretamente, el actual ministro de Turismo y Deporte invitó a dirigentes opositores a sumarse a un Consejo de Fútbol encargado de definir la próximo director técnico y renovar el plantel profesional para la siguiente temporada, que el equipo comenzará comprometido en la tabla de promedios para la permanencia en Primera División.



Marcelo Culotta, miembro de Orden y Progreso Sanlorencista (OyPSL), descartó esa posibilidad: "En lo personal no estoy dispuesto a trabajar junto con el oficialismo ya que se acuerdan ahora, después de 10 años de gobierno, de llamar a la unidad cuando jamás escucharon a los socios de San Lorenzo ni los tuvieron en cuenta".



"Matías hizo una declaración pública de intenciones. A nuestra agrupación aún no la han convocado a participar formalmente. Por otra parte, entiendo que primero se debería resolver la situación de la CD y que definan quién es el presidente del club. Uno siempre está para ayudar al club pero tenemos que ser coherentes, la situación no es clara", planteó Marcelo Moretti, de Boedo en Acción.



A su turno, César Francis, único vocal por la minoría de la actual CD, consideró que "no puede tomarse con seriedad una convocatoria que fue hecha por redes sociales y por una persona que carece de facultades porque, aún siendo vicepresidente segundo, no puede arrogarse atribuciones ni adoptar decisiones que le competen a la Comisión Directiva, previa deliberación y votación de sus miembros".



"No se puede gobernar ni formular llamados por medio de redes sociales, debe hacerse a través de los órganos estatutarios y respetando las formas establecidas para la validez de los actos. Hay que recuperar la deliberación, el intercambio de ideas y el acceso a la información económica para conocer la situación real y los recursos que cuenta el club. Sin esa información carece de sentido integrar un Consejo de Fútbol", enfatizó Francis, quien mostró su inclinación por contratar un técnico con historia en San Lorenzo ("Claudio Biaggio, Rubén Insúa, Walter Perazzo, Nestor Gorosito y sumaría a Pablo Guede").



Bajo la misma lógica, los dirigentes de la oposición advirtieron sobre la invalidez de la renuncia de Tinelli, quien luego de su posteo no ratificó legalmente su decisión.

"Son todas expresiones públicas pero el club tiene un Esatuto que marca los pasos a seguir en cada caso. Hasta que no cumplan con eso todo va a estar en plano de la especulación", explicó Moretti, abogado de profesión y exvocal de la actual gestión, quien se alejó del cargo en desacuerdo por la rescisión de los contratos de los futbolistas paraguayos Ángel y Óscar Romero.



"La renuncia virtual de Tinelli no tiene validez. Debería validarla con una carta documento para que pueda ser tratada en Comisión Directiva", afirmó Culotta, uno de los máximos referentes del proyecto de la Vuelta a Boedo.



Para Francis, la dimisión "twittera" del emblemático empresario y conductor de TV forma parte de "un juego perverso al que someten a San Lorenzo dentro de una lucha de egos e intereses personales".



En caso que se formalice la convocatoria a elecciones, tanto Francis, Moretti como Culotta expresaron su intención de disputar la presidencia de San Lorenzo tras 12 años gestionados por el actual oficialismo.



"Desde la agrupacion que presido, Volver a San lorenzo,, estamos preparados para gobernar el club. Llevamos 10 años en el día a día. Sabemos qué hacer y cómo hacerlo", aseguró Francis, primer dirigente en exigir el adelantamiento de los comicios cuando Tinelli pidió su licencia en mayo del año pasado.



"Habrá decisiones urgentes e inmediatas y otras a largo plazo. En lo inmediato hay que realizar una auditoría contable que permita establecer los pasivos para avanzar en la reestructuración de la deuda. Acordar planes de pago y sanear al club sin asfixiarlo, permitiéndole funcionar a pleno", planteó



"Luego pondremos en valor la marca San Lorenzo y emprenderemos una campaña para llegar a los 100.000 asociados. A la vez fijaremos una política para abrir mercados en el exterior para la construcción del estadio en Boedo", se comprometió.



"En Boedo en Acción estamos preparados para competir -afirmó Moretti-. Somos una agrupación con 11 años de actividad en el club, que siempre se mantuvo en permanente crecimiento. Lo más importante es armar un equipo con 300 dirigentes que puedan gestionar el club y nosotros lo estamos logrando hablando con los socios, invitándolos a participar y debatiendo proyectos".



Moretti descartó la conformación de una lista de unidad opositora porque "significaría que el socio no pueda elegir y es un momento para, más que nunca, tener dirigentes elegidos y validados por los socios".



Culotta adelantó que desde OyPSL y otros espacios políticos se analiza "la conformación de un frente" que no incluya a miembros o ex integrantes del gobierno actual.



"Frente sí, unidad con este oficialismo no porque son los responsables de la grave situación que atraviesa San Lorenzo, con una crisis institucional generalizada", concluyó.