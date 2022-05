La actriz estadounidense Amber Heard aseguró este jueves que su exmarido, Johnny Depp, la abofeteó durante un viaje en avión porque "estaba celoso" de unas escenas que rodó con James Franco para la película "The Adderall Diaries".



Esta nueva acusación de Heard se conoce en el medio del segundo día de declaraciones ante los tribunales de Fairfax (estado de Virginia, EE. UU), luego de que su expareja tuviera su momento de testimoniar hace dos semanas.

Según el relato de la intérprete, Depp la agredió en un avión privado que volaba desde Boston a Los Ángeles, y en el que el actor preguntó insistentemente sobre su relación con Franco.

"Él me llamó puta", manifestó Heard sobre el incidente, supuestamente acontecido en 2014 frente a otras personas de su equipo. Acto seguido, la actriz se levantó de su asiento y dejó de responder a Depp, tras lo que él la golpeó.

"No me dolió, sencillamente me dio vergüenza que hiciera eso delante de otros", detalló la actriz sobre ese momento.

La artista de 36 años intervino durante más de cinco horas y aprovechó su turno en el estrado para presentar documentos gráficos y audios de sus acusaciones, como por ejemplo, un mensaje supuestamente grabado en el mismo vuelo en el que Depp le pegó y en el que se escucha al protagonista de la saga "Piratas del Caribe" aullar sin aparente sentido. Heard indicó que ese momento se produjo después de que el actor se encerrara en el baño para drogarse.

Este nuevo testimonio se conoce luego de que durante este miércoles, la protagonista de "Diario de un Seductor" describiera a Depp, de 58 años, como un hombre "violento, incapaz de controlar su agresividad y con serios problemas de adicción a las drogas".

Para respaldar sus dichos, mostró una serie de fotografías tomadas en diferentes momentos, en las que Depp aparece tirado en el suelo de un hotel y en circunstancias similares, aparentemente bajo los efectos de las drogas.

Previamente, Depp dijo que Heard la atacó con una botella de vodka por la que perdió un trozo de dedo que tuvo que ser reconstruido, algo que la actriz negó, ya que, según ella, la lesión se produjo por un ataque de rabia en el que el actor golpeó su mano contra varios objetos, incluido su celular.

La demanda

El 11 de abril pasado comenzó el juicio por jurado que el protagonista de las sagas de "Piratas del Caribe" inició contra su exesposa, a la cual conoció en la filmación de la película "Diario de un seductor". El matrimonio duró desde febrero de 2015 a mayo de 2016, tan solo 15 meses.

La principal acusación de Depp surgió luego del escandaloso divorcio que atravesaron. Heard lo acusó de haberla golpeado y ordenó medidas de restricción y acercamiento. Por su lado, Depp había rechazado todas las denuncias de violencia emocional, física y verbal.

Aquel litigio legal se disolvió luego de que la separación se acordara en privado. Ambos emitieron un comunicado en conjunto, en el que argumentaron que tuvieron una "relación pasional" y que llegaron a un entendimiento.

A pesar de que los problemas parecieron resolverse, todo cambió radicalmente cuando la actriz de la película "Aquaman" escribió en 2018 un artículo en The Washington Post, en el que se definió como "una figura pública que representa el abuso doméstico".

Con este nuevo escándalo, Johnny Depp comenzó a ser dado de baja de diferentes producciones, entre ellas, el exitoso spin-off de Harry Potter, "Animales Fantásticos". Por ello, arrancó esta nueva demanda en la que el actor exige una compensación de 50 millones de dólares.