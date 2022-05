La cantante Tini Soessel lanzó su último single y video titulado "La Triple T". Se trata de un clásico reggaetón bailable que fue acompañado de una producción audiovisual dónde la artista protagoniza coreografías, acompañada de bailarines y bailarinas, en distintos escenarios urbanos. El video dirigido por Diego Peskins acumula 1.1 millones de visualizaciones en YouTube a 11 horas de su estreno.

"Espero que la música y la letra puedan llevarte a tu lugar feliz, ya sea un club o un bar con tus amigos. En definitiva, quiero que la gente se divierta", dijo Tini respecto al lanzamiento de su última canción y aseguró que este sencillo "es un recordatorio para disfrutar la vida y no tomarte demasiado en serio".



“Con mi gata salimos de rosa. No llegamos antes de las doce. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces”, inicia la letra de la última canción de la cantante argentina. Tini se presenta en el Hipódromo de Palermo el 21, 22, 27 y 28 de mayo, tras haber suspendido sus presentaciones en marzo pasado por la internación de su padre, el histórico productor televisivo Alejandro Stoessel.

Letra de "La Triple T"

Con mis gata' salimo' de rosa

No llegamo' antes de las doce

Yo sé bien que parecemo' mala'

Pero en el fondo tú me conoce'

Que en mi cama no voy a dormir

Un viaje a Europa antes de salir

Donde sea la vamo' a seguir

Esta noche es pa' beber

Pa' salir y no volver

Hoy no llego a mi casa

La montamo' en la plaza

Sírvame un traguito más

Uno pa' mí y otro pa'

El que a veces se olvida

Que solo hay una vida

Aquí llegó la triple T: TINI, TINI, TINI

No estamo' en la playa, pero en bikini

Que ya no tomo agua, solo Martini

Que ya no quiero amor, me puse la mini

Para salir de fiesta

Bailando reggaetón en cámara lenta

Le metemo' cumbia, la que revienta

Pónmela lenta, pónmela lenta

Pará

Pa' que toda' mi' babies le metan hasta abajo

Que los envidiosos se vayan pa'l carajo

Métele cadera, mueve to' lo que trajo

Hasta que amanezca, que de aquí no nos vamo'

Pa' que mis ladies le metan como saben

Pa'lante y pa'trás, que no le' importa que graben

Bailan pegadito' porque casi no caben

Que no le bajen, dice

Esta noche es pa' beber

Pa' salir y no volver

Hoy no llego a mi casaLa montamo' en la plaza

Sírvame un traguito más

Uno pa' mí y otro pa'

El que a veces se olvida

Que solo hay una vida

Ya no se enamora, ella sabe

Que guarda su cora bajo llave

Esta noche no termina

De Miami pa' Argentina

Que no se enamora, ella sabe

Guarda su cora (Ay), ya lo tiene bajo llave

Terminamo' en la piscina

En Miami o Argentina

Esta noche es pa' beber

Pa' salir y no volver

Hoy no llego a mi casa

La montamo' en la plaza

Sírvame un traguito más

Uno pa' mí y otro pa'

El que a veces se olvida

Que solo hay una vida

Aquí llegó la triple T, triple T, triple T

Llegó la triple T, triple T, triple T

Llegó la triple T, triple T, triple TE

TINI, TINI, TINI.





La relación de Tini con Rodrigo de Paul

El futbolista Rodrigo de Paul y la cantante fueron fotografiados la semana pasada mientras caminaban de la mano durante sus vacaciones en Ibiza y de esta manera se confirmó el romance del que se hablaba hace meses. El mediocampista del Atlético de Madrid tiene dos hijos con Camila Homs, con quien estuvo en pareja durante más de una década.