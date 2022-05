El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, es uno de los posibles candidatos a Presidente en caso de que en 2023 el peronismo decida ir a una gran interna. Luego del acto que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, realizó el viernes en Resistencia --señal que por muchos fue leída como un gesto de apoyo al chaqueño--, el jefe provincial recibió en la gobernación a Página12 y a otros tres medios. Capitanich habló de la interna y de sus propuestas para institucionalizar el debate dentro del Frente de Todos; de los desafíos que él considera que tiene el país en el presente y a futuro, y de las preocupaciones de los gobernadores por el actual contexto económico. Más allá de que tiene una mirada crítica sobre el presente, no pierde el optimismo: "nosotros tenemos capacidad para reciclarnos. Lo que hay que hacer es unir en la diversidad, reducir la inflación y con eso habrá 2023".

- ¿Qué le pareció el discurso de CFK?

- Hizo referencia al Estado, al poder, a la sociedad y a la insatisfacción democrática. En la comunidad internacional se percibe un grado de insatisfacción muy fuerte, en particular en los jóvenes y también en las mujeres por los problemas vinculados a niveles de ingreso, acceso al empleo y pobreza. En muchos lugares esta población se ha volcado a propuestas de izquierda o progresistas, pero también a propuestas individualistas o de derecha. Eso es una gran preocupación porque los gobiernos neoliberales generan un modelo de utilización del Estado para satisfacer intereses corporativos en detrimento de las mayorías populares. En esa línea, no le debemos temer al debate y a la diversidad de opiniones.

- ¿No le parecieron fuertes las críticas que CFK hizo al Presidente?

-No vi en el discurso una crítica al Presidente. Ella hizo referencia a que su elección fue inteligente y no generosa. No lo veo como una crítica ni como bajarle el precio. Simplemente dijo que tomó una decisión inteligente y que, en todo caso, hubo generosidad respecto a cómo integrar los equipos.

- ¿Cree que el debate que se está dando dentro del FdT es virtuoso?

- Hay de todo. Pero en una sociedad democrática, abierta y plural, tenemos que acostumbrarnos a debatir con la profundidad necesaria. Tenemos distintos enfoques. Algunos consideran que el control de precios es una herramienta ineficaz, otros creemos que la administración de sistemas de precios requiere un marco regulatorio en los procesos de formación de precios cuando existe concentración económica. Algunos consideran que la inflación es solamente una expresión de carácter monetario y otros pensamos que es de carácter multicausal. El diagnóstico es muy importante para resolver un problema. Escucho a muchos con una tendencia a simplificar de manera increíble problemas de extrema complejidad. Esto no se puede simplificar. Argentina necesita desde un plan de inversión pública hasta una visión estratégica respecto a cómo se va diseñando el mundo del siglo XXI.

- ¿En qué consiste esa visión estratégica?

- Es muy difícil gobernar la Argentina sin reformas estructurales de conducta institucional y política en materia económica y social, y sin resolver los problemas pendientes. La confianza política se va minando por falta de resultados en materia económica y por agudización de los problemas de distribución del ingreso. El problema es que si seguimos con este esquema de una grieta que nos divide y no podemos lograr consensos desde el punto de vista de funcionamiento de ciertas instituciones del sistema republicano, los problemas generan inmovilismo en la toma de decisiones y no se puede dejar pasar el tiempo porque el tiempo no resuelve los problemas. Un ejemplo de esto es el funcionamiento de la Corte Suprema. Actualmente no hay posibilidad de ponerse de acuerdo entre 48 senadores para la designación de un miembro y con el transcurso del tiempo van quedando cuatro, tres, dos y en cualquier momento será uno. Es necesario plantear una nueva organización de la arquitectura institucional del sistema republicano en las democracias pluralistas modernas.

- ¿Considera que el Gobierno Nacional debe realizar un relanzamiento del gabinete de cara a lo que queda de gestión?

- No me gusta emitir juicios de valor u opiniones respecto a cómo debería conformar el Presidente su gabinete. Es una decisión que se toma en virtud de la legitimidad de origen que tiene que ver con la elección popular. Lo que sí, los gobernadores decimos que hoy tenemos un impacto inflacionario que afecta a la calidad de vida de las familias y eso lo vemos en cada una de nuestras provincias. Lo que queremos son resultados. Necesitamos una estrategia para reducir la inflación que nos habilite un horizonte para lograr crecimiento y generación de empleo.

- ¿De qué hablan los gobernadores cuando se reúnen en el CFI?

- Tuvimos dos reuniones. Nos está ocupando el conflicto de interés jurisdiccional con CABA. Planteamos una presentación ante la Corte como Amicus Curiae porque creímos absolutamente necesario fijar posición. Esos recursos son recursos que nos quitan el resto de las provincias y existe un privilegio irritante para una ciudad que concentra el 28 por ciento del gasto territorial y del presupuesto público. Nuestras provincias no están dispuestas a seguir cediendo más y entendemos que la Corte tiene una injerencia incorrecta de pretender lidiar a favor de CABA agudizando las asimetrías históricas.

- Usted dijo que sería bueno que el próximo presidente sea del interior y también trascendió que tenía el visto bueno tanto de CFK como AF para presentarte en unas posibles PASO en 2023. ¿Es cierto?

- En una coalición, en el marco de escenarios cambiantes, puede haber diferencias. Esas diferencias pueden expresarse en un debate abierto y frontal que a veces se subsana y a veces no. En el caso de una coalición existen alternancias y diferencias que deben dirimirse en el ámbito de las PASO. Siempre dije que en nuestro espacio, dada la complejidad de la Argentina, es necesario tener un plan sometido a la consideración popular con equipos capaces de ejecutarlo y con un líder dispuesto a afrontar a viva voz el debate y la capacidad de ejecución. Hay que tener un plan, equipo y voluntad política para exponerlo. Personalmente no voy a tomar hoy una decisión porque los que estamos en gestión de gobierno nos tenemos que dedicar a gobernar y también a ayudar a quienes tienen el poder institucional y político, como el Presidente.

- ¿No ve dentro del FdT un escenario de ruptura?

- De ningún modo. Veo un escenario en donde funciona la unidad, la diversidad, el debate interno y posiciones diferentes en algunas cosas. Yo estoy terminando de escribir lo que pienso que hay que hacer en todos los niveles.

- ¿Su plataforma electoral?

- No hay que anticiparse a ninguna decisión, pero sí hay que tener un razonamiento adecuado de todos los problemas y de las posibles soluciones. Humildemente creo tener formación, experiencia y voluntad, pero primero es necesario lograr minimizar los niveles de confrontación, desandar este camino de agrietamiento de posiciones que son a veces irreductibles y buscar el máximo nivel de consenso posible.

- No le parece que hay que armar una mesa de debate para institucionalizar el FdT?

-Estoy absolutamente a favor. El Presidente debería convocar a todos los espacios. Como fuerza tenemos una base de poder político, institucional y social muy significativa y eso es un espacio que hay que conducir, porque si no hay atomización y dispersión. Lo vengo planteando desde hace mucho tiempo y espero que en algún momento eso pueda tener solidez. Los gobernadores elegidos por la voluntad popular y con experiencia política queremos constituir un espacio bien organizado, no para confrontar con nadie, sino para que a todos nos vaya bien.