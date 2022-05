Zelenski dice que Ucrania no permitirá que Rusia "se apropie" de la victoria sobre el nazismo

Ucrania no dejará que Rusia "se apropie de la victoria sobre el nazismo", declaró hoy el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el día en que Moscú celebra como una de sus principales fechas históricas la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.



"Estamos orgullosos de nuestros antecesores que, junto a otros pueblos en una coalición anti-Hitler, vencieron al nazismo. No permitiremos que nadie se anexione esta victoria, se la apropie", dijo en un video en el que aparece caminando en la avenida central de Kiev.



Zelenski enumeró varias ciudades del este y sur de Ucrania actualmente bajo control de las fuerzas invasoras rusas, diciendo que los ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial habían expulsado a las fuerzas de la Alemania nazi de estas regiones.



"En el día de la victoria sobre los nazis, estamos luchando por otra victoria, el camino hacia esta victoria es largo pero no tenemos dudas sobre nuestra victoria. Ganamos entonces, ganaremos ahora", añadió, en alusión a la invasión rusa de su país que comenzó el 24 de febrero.