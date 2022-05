MINI BIO

En lo personaly participar en los debates que se realizan, como cualquiera, estoy aprendiendo a debatir, a ser correcto en mis expresiones y calificaciones y, además, a que mi aporte sea de calidad., con mucho conocimiento técnico, ya que llevo 46 años de experiencia.Como pasatiempos leo mucho, escribo,ninguno. No tengo mucho interés, pero sí investigo mucho y acostumbro a tomar nota de todo y a escribir sobre mis conclusiones. He escrito en formatos y temas muy diversos: novelas, cuentos cortos, sobre estrés y calidad de vida; y hasta un libro para aprendizaje y uso del Tarot, sobre Reiki y muchos otros temas sobre los que realicé ensayos.

MI HISTORIA CON EL DIARIO

Desde siempre me atrajo la política, siempre observé y saqué mis conclusiones. Soy Justicialista, aunque arranqué políticamente en el PP en época de Alfonsín, luego el Frepaso y, por fin, el Kirchnerismo, pero toda la vida tuve una profunda admiración por Evita. Los leo desde asiduamente desde que asumió Menem. Me siento bastante identificado con la línea editorial de Página|12.

MIS LECTURAS FAVORITAS DEL DIARIO

Leo a diario Página|12, me interesa todo, incluso los artículos pasatistas, siempre tengo abierta una pestaña con Página y, si tengo que hablar de preferencias, me costaría bastante; Soriano me encanta, mucha gente que ya no está y leía con interés.

En 2001 Mariana Carbajal nos ayudó enormemente para la adopción de nuestra hija Sofía (tenemos 4) y le voy a estar profundamente agradecido toda la vida. Aliverti, también sigo muy de cerca y con mucho interés los artículos de Mempo sobre la hidrovía del Paraná.

POR QUÉ ME UNÍ A PÁGINA|12

Me uní porque hay mucha coincidencia entre la línea editorial y mi visión personal de la política.

QUÉ TE APORTA LA COMUNIDAD DE [email protected] DE PÁGINA|12

Me aporta una línea de pensamiento que, en muchísimos aspectos, coincide con el mío y me motiva porque siento que de alguna manera participando y opinando realizo una militancia política. El debate e intercambio de ideas son fundamentales para sacar este país adelante. Lo social y los derechos de las personas, sobre todo los más vulnerables, son de atención prioritario según mi forma de ver.

POR QUÉ CONSIDERÁS QUE ES IMPORTANTE LA OTRA MIRADA

En este país, los más poderosos -los dueños de la Argentina- también son dueños de los medios hegemónicos y con su continúo bombardeo tergiversan la verdad, presentan un diagnóstico de la realidad falseado y forman opinión haciendo que gente humilde, gente que debiera ser más conscientes de sus derechos se peguen un tiro en el pie al apoyar a sus verdaderos enemigos. Hablan de grieta, pero en realidad son dos veredas, dos pensamientos bien diferenciados, donde para muchos de nosotros la patria es el otro y es fundamental una toma de conciencia profunda para cambiar los paradigmas de nuestra sociedad engañada por estos medios de comunicación que moldean las mentes y forman opinión, para mi modo de ver, equivocada.

QUÉ INICIATIVAS PROPONDRÍAS PARA EL FUTURO DEL DIARIO

No sé si estoy en condiciones de proponer iniciativas, en todo caso, más columnas de análisis político consustanciados con los derechos y necesidades de las personas. Mucho de ello ya existe, pero nunca va a estar de más.

MI EXPERIENCIA CON LAS PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD DE [email protected]

He participado de un par de encuentros y me encantó realmente, no soy muy de participar de estos eventos por flojera, pero la vez que fui la pasé muy bien. Lo disfruté plenamente (y conocí personalmente a Taty Almeida, eso me encantó).