La periodista de Página 12 Mariana Carbajal recibió el LASA Media Award 2022, un premio que otorga desde 1983 en su congreso anual la Latin American StudiesAssociation --la asociación más grande del mundo para personas e instituciones dedicadas al estudio de América Latina--para reconocer el periodismo innovador y los aportes periodísticos a largo plazo en el análisis y el debate público sobre América Latina, tanto en Estados Unidos como en América Latina.

Desde la década del ’90, Carbajal “se dedica al periodismo especializado en género y ha demostrado su compromiso con la lucha contra la violencia a las mujeres desde antes de que ésta fuera considerada imprescindible. Su periodismo fue pionero en la lucha por la inclusión de la igualdad y la lucha contra la violencia de género en la agenda mediática”, destacó la investigadora Mariana De Maio (Lehigh University), presidenta del Comité que seleccionó este año a la ganadora.

"La premiamos por su la constancia como periodista dedicada a los temas de violencia contra las mujeres, su labor desde la invisibilidad hasta el momento en que esta lucha cobra relevancia social en los últimos años. Gran labor para documentar la lucha feminista y cada una de sus causas y momentos clave, desde el periodismo reporteril a diario”, agregó De Maio, y apuntó que además, Carbajal “se destaca también como formadora en periodismo con enfoque de género” y valoró que “combina periodismo y activismo”.

Como consecuencia de la pandemia de covid-19 este año la premiación se hizo de manera virtual.

Los miembros del jurado fueron, junto con De Maio, José Luis Sanz (El Faro, El Salvador), Diana Denham (University of Oklahoma) y Guiomar Rovira Sancho (Universidad Autónoma Metropolitana).

Es la primera vez que el LASA Media Award distingue a una periodista argentina. En el país, lo recibió en 1995 Horacio Vertbistky y en 2003, Eduardo Anguita. Desde que se entrega esta distinción la han recibido periodistas de medios de Latinoamérica y Estados Unidos como New York Times, The New Yorker, Huffington Post, El Faro (El Salvado), Página Siete (Bolivia), El Universal (México).