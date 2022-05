El jefe de la inteligencia militar de EE.UU. asegura que la crisis llegó a un "punto muerto"

La crisis en Ucrania habría llegado a una situación de estancamiento sin avances significativos para ninguna de las partes del conflicto, expresó este martes el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU., Scott Berrier.



"Los rusos no ganan y tampoco ganan los ucranianos, y estamos aquí un poco en un punto muerto", dijo Berrier al ser preguntado ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense sobre su evaluación de la situación en el país eslavo.

Según estimó, por ahora, no está claro quién podría correr el mayor riesgo a causa de ese estancamiento, ya que el desarrollo de los eventos depende de las decisiones que toma Moscú. En este contexto, opinó también que el único modo para romper con el estancamiento sería a través de la movilización general en Rusia.

"Creo que, tal y como está ahora, en un punto muerto, si Rusia no declara la guerra y no se moviliza, este punto muerto va a durar un tiempo. Y no veo avances en ningún lado. Si de verdad se movilizan, si de verdad declaran la guerra, esto traerá a miles de soldados más al combate. Y aunque estén peor entrenados o sean menos competentes, de todos modos aportarán una masa y más municiones", sugirió.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, previamente tachó de "tonterías" las informaciones sobre una posible movilización general en Rusia. Mientras, el jefe adjunto del Comité de la Duma Estatal para asuntos de Defensa, Yuri Shvytkin, subrayó que dichos "rumores" buscan "sembrar cierta confusión y la sensación de pánico entre la población".