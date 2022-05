El hecho ocurrió durante la tarde del sábado cuando un taxista, que circulaba por la avenida Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo, sufrió un ACV y atropelló a tres estudiantes francesas. Posteriormente, chocó a dos autos que estaban estacionados y en medio de la difícil situación, una mujer grabó al chofer mientras le contaba lo que había sucedido.

TE PUEDE INTERESAR: Quién era Lwana Bichet, la estudiante francesa que murió en Palermo tras ser atropellada

En el video se puede ver a una mujer que estaba arriba de un auto y que llorando le cuenta al hombre que había atropellado a las estudiantes. "¿Dónde está? ¿Contame qué pasó? ¿En serio me decís? Te juro que no vi a nadie, me desvanecí, no sé qué me pasó", intenta explicar desesperado el taxista.

Horas más tarde, se confirmó que Lwana Bichet, una de las estudiantes, murió por el impacto del auto. La joven de 25 años estaba en la Argentina por un programa de intercambio de la Universidad de San Andrés (UdeSa). Estudiaba un máster de Management en la escuela de negocios de París ESCP.

Mirá el video completo.