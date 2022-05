"Este proyecto político nos llevó a la derrota electoral en el 2021 y, si seguimos por el mismo camino, también nos llevará a la derrota electoral en el 2023", advirtió Felisa Miceli. En su columna semanal en AM750, la exministra de Economía sostuvo que hasta el momento la gestión de Martín Guzmán no tuvo resultados positivos en temas centrales como son la inflación y generación de empleo.



En cuanto a los puestos de trabajo generados desde el 2019, Miceli contradijo a Guzmán y dijo que no es cierto que se hayan generado más de 1.200.000 puestos de trabajo. "Si uno va a mirar los indicadores del ministerio de Trabajo, la creación de empleo registrado se encuentra cerca de los 400.000 puestos. Lo que pasa es que el ministro toma como dato lo que publica el INDEC donde se considera como ocupados a aquellos que por lo menos trabajaron una hora en una semana.", expresó la economista.



Miceli reconoció que con el modelo impulsado por el gabinete económico hubo crecimiento pero criticó que no hubo no distribución. "La distribución siempre tiene que ir junto con el crecimiento. No podemos volver a la teoría del derrame", dijo la exministra. "La distribución se genera con un Estado cumpliendo el rol árbitro para favorecer y mejorar la vida de los más humildes, de los trabajadores y de la clase media", agregó.

Luego opinó sobre las últimas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner y dijo que la vicepresidenta es crítica porque el gabinete económico no "está logrando los resultados" que esperaba el pueblo. "No hay que ser un observador muy inteligente para darse cuenta que la Argentina no está bien", señaló.

Por último, Miceli instó al gabinete económico a dar "los debates necesarios" para "encontrar los mejores caminos para lograr los mejores resultados".