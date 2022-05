El exagente de la dictadura de Augusto Pinochet, Miguel Krassnoff, fue condenado por el máximo tribunal de justicia de Chile por el homicidio, hace más de 40 años, del dirigente de izquierda Miguel Enríquez, padre del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. Con esta sentencia Krassnoff suma más de 800 años de cárcel.



Crímenes de la última dictadura chilena

La Corte Suprema de Justicia chilena confirmó la condena contra Krassnoff por el homicidio de Enríquez, que entonces tenía 30 años, ocurrido en 1974. "En fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la sentencia a Miguel Krassnoff Martchenko a 10 años y un día de presidio en calidad de autor del delito de homicidio calificado del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Miguel Enríquez", informó el poder Judicial en un comunicado luego de que los magistrados rechazaron los recursos de casación interpuestos por la defensa del homicida.

“Este es un caso más. Son miles los casos pendientes. Son todavía cientos los detenidos desaparecidos. Todavía hay una impunidad muy fuerte a pesar de los juicios”, y Enríquez-Ominami recordó que hasta 2005 Krassnoff aparecía en las revistas de sociedad del país.



“Como resistente a una dictadura invocó el derecho de un pueblo a luchar en armas, cosa que hizo con mucho coraje y terminó por demás asesinado”, indicó sobre su padre el ex presidenciable en diálogo con AM750.



En este sentido, Enríquez-Ominami señaló que el caso el dirigente del MIR es emblemático porque durante casi 50 años en el país se buscó dividir a las víctimas de la dictadura militar entre los que “tenían derecho a la empatía (los que habían sido torturados y desaparecidos) y los que en realidad merecían su muerte, y uno de ellos era él”.



"Fue asesinado con recursos públicos"

“Sin embargo, 47 años después la Corte Suprema (…) estableció que existía posibilidad de discutir que el Estado no tiene derecho a elegir quién debe vivir y quién debe morir por sus ideas”, afirmó el excandidato a presidente. “Miguel como tantos otros fue asesinado con recursos públicos, con el aparato del Estado completo, y fue uno de los operativos policiales y militares más grandes de la historia de Chile porque se volvió un emblema este joven que había que asesinar por su insolencia de no entregarse, de no aceptar la dictadura”, afirmó el fundador del Partido Progresista y exdiputado del Partido Socialista chileno.

Por otra parte, lamentó que la justicia chilena haya demorado casi 50 años. “La Justicia que tarda no es justicia: 47 años es mucho, yo tengo 48. No repara mucho”, afirmó a la AM750. “Pero, pienso en la madre de Miguel, que ha tenido otro hijo detenido desaparecido y otro yerno también detenido desaparecido todos sus nietos exiliados”.

“Pienso más bien ella, cómo la pudo haber emocionado, cómo la pudo haber reparado. De que no estaba loca. Que ella decía que sus hijos habían sido asesinados y que no habían caído en un prostíbulo alcoholizados desaparecidos que era lo que se le daba como explicación durante décadas” afirmó.

Marco Enríquez-Ominami, uno de los impulsores del Grupo de Puebla, habló sobre la sentencia al homicida de su padre. “La cárcel a mí no me gusta, por lo que nunca me produce una alegría. Sólo que en este caso este militar predicó mucho y fue muy insolente. Acumulo casi mil años de condena. Creo que lo mejor que le puede pasar es que pasar el resto de sus días meditando. Porque sigue sosteniendo que fue soldado de una guerra y hay que explicarle con años de condena que no hubo esa guerra”, afirmó.



Miguel Enríquez fue fundador del MIR, uno de los principales líderes de la oposición contra la dictadura de Pinochet y en 1974 fue acribillado y ultimado en la vía pública por Krassnoff. Durante la dictadura de Pinochet más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.

Herederos ideológicos de Krassnoff



Además, Enríquez-Ominami remarcó que Krassnoff fue una de las cabezas del Plan Cóndor y “obsesivo contra la izquierda en toda su configuración”. En este sentido, el político chileno afirmó que en la actualidad partidos como VOX en España relativizan el franquismo, Bolsonaro “que cotidianamente insulta la inteligencia intentando homenajear a torturadores y violadores, y al hijo del presidente Bolsonaro provocando de la misma manera.”

Mientras que en Chile “tenemos a Kast que obtuvo el 45 por ciento de los votos (…) y que también es un admirador de la dictadura. Y tiene ustedes a otro liderazgo de ideas (…) creo que es un salvaje, Milei, en sus ideas. Su salvajismo se ancla en la provocación, la confrontación es más audible que la narración y es el truco de la extrema derecha y hay un progresismo que se queda medio mudo y creo que a esos salvajes hay que confrontarlos con dureza”, concluyó.