En San Lorenzo no cesa la incertidumbre. Tras la renuncia -vía redes sociales- de Marcelo Tinelli y el anuncio de unas elecciones anticipadas, la Comisión Directiva se reunió este martes para diseñar los pasos a seguir. Pero el encuentro no fue fructífero: los dirigentes suspendieron la Asamblea de Representantes pautada para el jueves, siguen sin poder aceptar la dimisión del conductor televisivo porque no hubo una presentación formal y la oposición cuerva convocó a una nueva manifestación en Avenida La Plata para denunciar los desmanejos en el club.

"Convocamos a todos los socios e hinchas de San Lorenzo a manifestarse el jueves 12 a las 19:00 horas en Avenida La Plata, lugar y horario en que debió realizarse la Asamblea de Representantes. Porque si ellos no se animan a dar la cara, nosotros a Av. La Plata vamos igual", citó la agrupación Con el alma en Boedo.

La organización apuntó contra la gestión de Lammens-Tinelli y, en otras cuestiones, acusan que el futbol profesional masculino tiene un déficit de 14 millones de dólares.

En tanto, desde la Comisión Directiva indicaron que Tinelli tendrá tiempo hasta el viernes para ratificar o rectificar su decisión. Si no contesta se tomará como una ratificación de su renuncia. Ante esto, el vocal opositor César Francis planteó la necesidad de poner una fecha para las elecciones anticipadas, tal como expresó Lammens en su carta pública. En el oficialismo avisaron que debían esperar la respuesta del ex presidente de la Liga Profesional de Fútbol y fijaron para el lunes una reunión para tratar tema elecciones.