Efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron este miércoles a la mañana al edificio de la AMIA ante la presencia en las inmediaciones de un elemento sospechoso. Como parte del procedimiento en estos casos, los miembros de la fuerza de seguridad interrumpieron el tránsito para verificar que no sea un artefacto explosivo.

A raíz del operativo no se puede circurlar en la zona del edificio de la AMIA, ubicado en Pasteur y Tucumán en el barrio porteño de Once. Por el momento no se realizaron comunicaciones oficiales al respecto por parte de la mutual judía.

Noticia en desarrollo.