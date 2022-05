Este miércoles 11 de mayo, como cada año, se celebra el Día del Himno Nacional. A lo largo de los años, la canción patria creada por Vicente López y Planes y Blas Parera —autores de la letra y música, respectivamente— fue interpretada por diferentes artistas argentinos que le imprimieron su sello personal. Instrumentales, rockeras, folclóricas y tropicales... Aquí, un repaso de 6 versiones imperdibles:

Charly García

Si hubo una versión del himno que levantó polvareda, esa fue la de Charly García. Mucho antes de que se convirtiera a la filosofía del Say No More, Charly sacó su álbum Filosofía barata y zapatos de goma (1990). El sexto trabajo de estudio del artista incluyó —entre clásicos como De Mí, Me siento mucho mejor, Solo un poquito más y la canción que dio título al disco- el Himno Nacional. Y no pasó desapercibido.

La polémica que desató fue tan grande que el artista incluso llegó a enfrentar un juicio por "ofensa a los símbolos patrios". Recién diez años después, en 2000, la Justicia autorizó a que la versión se difundiera en las radios.

Mercedes Sosa

Si hay una artista que considerada "La Voz" argentina, esa fue —sin dudas— Mercedes Sosa. La "Negra" grabó su versión del Himno en su disco "Cantora 2", en 2009, imprimiéndole su sello inconfundible.

Jairo

Marito González, Jairo, fue convocado en 1999 por Lito Vitale para participar en su disco El grito sagrado. El artista cordobés interpretó el Himno. Su versión, junto con la de Mercedes Sosa, es una de las más populares.

Soledad Pastorutti

Otra folclorista que grabó el Himno fue "La Sole". La cantante, oriunda de Santa Fe, le puso su impronta a la canción patria en 2010, en su álbum "Vivo en Arequito".

Ricardo Mollo

El líder de la "aplanadora del rock", Divididos, fue otro rockero que reversionó la canción patria, junto con la orquesta Filarmónica de Mendoza.

Orquesta Sinfónica Nacional, Horacio Lavandera y Elena Roger

En 2015, como parte de los festejos de la Semana de Mayo, la Orquesta Sinfónica Nacional ofreció un concierto junto al pianista Horacio Lavandera y con Elena Roger en el que interpretaron una versión para órgano y coro del Himno Nacional Argentino.

¿Por qué no se canta el Himno Nacional Argentino completo?

La versión original del Himno, de 1813, denominada por aquel entonces como Marcha Patriótica, duraba 20 minutos y contenía frases de alto voltaje contra la corona española.

En 1900, el entonces presidente Julio Argentino Roca, dispuso que solamente debían cantarse la primera y la última cuarteta y el coro. La decisión llegó porque frases como "aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la Patria su cerviz orgullosa dobló" no caían bien a las autoridades de España, con las cuales se intentaba mejorar las relaciones diplomáticas.

El 24 de abril de 1944 se estableció la letra oficial, tal como la conocemos en la actualidad.