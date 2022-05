El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió este miércoles a la situación actual de la pandemia de coronavirus en el país y al aumento de casos registrados en las últimas semanas, y expresó que para el último trimestre del año "vamos a salir de esta zona de transición hacia una circulación habitual de un virus más".

El funcionario explicó que la pandemia de "tres olas", donde a la que a la aparición de casos seguía una de internaciones y fallecimientos, "no la vamos a volver a ver de esa manera", aunque advirtió que eso no significa que haya terminado. "La pandemia no terminó, estamos en una transición que tal vez lleve una parte importante de este año" y dará paso a "una pandemia de una ola", dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

Respecto a la cantidad de contagios, ratificó que "están aumentando", y que "probablemente este sea el inicio de una nueva ola de casos, pero decididamente no se va a tratar del esquema al que veníamos acostumbrados, sino que la enorme mayoría van a ser leves", ante el avance de la vacunación y la "inmunidad híbrida".



"Estar vacunado y haber tenido la enfermedad en algún momento da una prevención para la enfermedad grave muy alta, pero no protege del todo para la enfermedad leve", agregó, por lo que insistió que en la Ciudad de Buenos Aires el uso de barbijo sigue siendo obligatorio en espacios cerrados, donde se producen la mayoría de los contagios.

Respecto al motivo por el cual se está dando "esta última ola de casos", explicó que la primera generación de vacunas producidas perdieron la eficacia para evitar la enfermedad leve y el contagio.

"Necesitamos una segunda generación de vacunas para salir de este modelo de olas, y que la enorme mayoría de la población mundial se vacunen", dijo.

Casos de hepatitis en el mundo

Tras el surgimiento de nuevos casos de hepatitis en el mundo, y los casos detectados en la Argentina, Quirós refirió que se trata de una enfermedad que no tiene una causa clara ni justificable.

"En la Argentina tenemos 8 casos en estudio, dos graves. Todavía no sabemos la causa. Se vinculan con un adenovirus, pero no parece ser la única causa", expresó.

Y reiteró la importancia de mantener el calendario de vacunación al día y prestar atención a los síntomas que, en los niños, se manifiestan a través de fatiga, náuseas y orina oscurecida, para evitar la enfermedad.