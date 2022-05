El director técnico de River, Marcelo Gallardo, reconoció este miércoles por la noche tras la eliminación frente a Tigre en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional que su equipo “tuvo una mala noche y se cometieron errores”, aunque reconoció el planteo del conjunto de Victoria que “nos ganó haciendo un buen trabajo”.



“No sentimos que Tigre nos haya superado, pero nos ganó haciendo un buen trabajo. El rival jugó un muy buen primer tiempo. Nosotros no jugamos una buena primera parte, mejoramos en el segundo. El equipo intentó hasta el final, pero nos tocó quedar eliminados”, analizó el entrenador millonario.

El Muñeco admitió que “no tuvimos la mejor noche y cometimos errores. Ellos plantearon un buen partido y nos quitaron las líneas de pase que solemos encontrar. Fueron agresivos y también el gol tempranero les dio confianza y facilitó el juego que hicieron”.

“Las derrotas que no esperás duelen y golpean. Nos encontramos con una mala noche en general. No pudimos fluir en el juego, tampoco tuvimos buenas actuaciones de funcionamiento y las individualidades no estuvieron lúcidas. Soy el primero en asumir la responsabilidad de no haber sido más ambicioso en la búsqueda”, sentenció Gallardo.