Alberto Fernández y su par boliviano Luis Arce se alinearon con la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y le pidieron a Estados Unidos que no haya países excluidos en la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles en junio próximo.

A pesar del reclamo, Joe Biden descartó cambiar su postura y dijo que paises como Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a la reunión de jefes de Estado porque "no respetan la carta democrática de las Américas". Sin embargo, la vocera del gobierno de Estados Unidos, Jen Psaki, señaló este miércoles que las invitaciones para asistir a la Cumbre de las Américas aún no fueron enviadas.

Un reclamo contra la exclusión

Esta semana López Obrador confirmó en su conferencia "mañanera" que no asistirá a la Cumbre si no se invita a todos los mandatarios. “Nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos”, expresó. En su lugar, asistiría el canciller, Marcelo Ebrard.

Desde Alemania, donde se encuentra en el marco de su gira por Europa, Alberto Fernández confirmó este miércoles su participación en la Cumbre, pero se plegó al reclamo de su par méxicano. “Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero le pido a los organizadores lo mismo que López Obrador: quiero que se invite a todos los países de América Latina”, dijo el mandatario argentino en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró a través de sus redes sociales que, si los Estados Unidos mantiene la decisión de excluir a países, él tampoco asistirá a la Cumbre. "Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", afirmó en su cuenta de Twitter.

Cómo será la Cumbre

La Cumbre de las Américas tendrá como sede este año a Los Ángeles y se realizará en el mes de junio. Estará centrada en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental, la migración irregular, el cambio climático y los esfuerzos para garantizar un crecimiento equitativo mientras la región emerge de la pandemia del COVID-19.



El encuentro anterior se celebró en Lima (Perú) en 2018. En esa oportunidad, Venezuela no fue invitada, ya que el gobierno peruano de ese entonces responsabilizó a Nicolás Maduro por la crisis política y social del país.