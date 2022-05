TEATRO

Ahí: lectura performática para seis actores

Los performers de esta obra no saben con qué textos ni con qué acciones se van a encontrar cada noche. Tampoco, con qué otros actores les tocará interpretar cada escena. Como en uno de esos juegos de mesa que incluyen tarjetas con diferentes consignas, se disponen a acatar las situaciones y los diálogos preparados para ellos. Durante media hora, se entregan al azar y crean situaciones que a veces salen bien, a veces dan risa, y otras veces no: es parte del juego. Los performers acuden al teatro sin saber casi nada de lo que pasará. No se les pide demasiado, más que ganas y entrega. Y que traigan, por las dudas, ropa interior digna. Ahí es un texto creado dentro del Taller de Dramaturgia de Casa Teatro Estudio, dictado por Martín Flores Cárdenas. Dirige Bel Eiff.

Sábado a las 23, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. A la gorra.

Montaña hoguera

Escoltado por sus tres discípulos, el Monje emprende un viaje hacia la India en busca de las sagradas escrituras del Buda. Su camino es obstaculizado por la montaña hoguera, una inmensa roca que arde en llamas. Por consejo de los campesinos, deben conseguir un abanico mágico para apaciguar los fuegos. Adaptación al español de la novela más popular y canónica del folklore chino, Peregrinación al oeste, este espectáculo de títeres tradicionales chinos es realizado por un grupo de titiriteros integrado por ex alumnos del taller de la Asociación de Inmigrantes Taiwaneses, dirigido por Ignacio Huang, que debutó con la premiada Rey Mono Vs. Madame Esqueleto (2015). Con música original de José Luis Beriol, y manipulación de títeres a cargo de Julieta Viveros y Ricardo Lista.

Sábado a las 16, en la sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $700.

MÚSICA

Invisible en vivo

A diez años de la muerte de Luis Alberto Spinetta, acaba de editarse tanto en formato digital como físico (vinilo y CD) este concierto inédito del grupo que según él era, como le confesó alguna vez a Machi –el bajista de Invisible– “una joya que guardo en un cofre de oro”. Se trata de un registro de parte de los shows que el grupo realizó –como trío– en el Teatro Coliseo, en noviembre de 1975, después de haber editado su segundo disco, Durazno sangrando, y antes del tercero y final, El jardín de los presentes, para el que se sumó la guitarra de Tomás Gubitsch. A diferencia de recientes rescates de la carrera de Spinetta, como las presentaciones de Artaud, en este caso se trata de una grabación hasta aquí desconocida, realizada por el ingeniero de sonido Carlos Melero, que murió el año pasado. El archivo de Melero ha hecho posible también la reciente edición de dos discos en vivo que celebran los fans de legendario pianista Bill Evans: Morning glory e Inner Spirit, registros de dos conciertos realizados en Buenos Aires, en el año 73 y 79, respectivamente.



Bello barrio

Mientras el poeta y cantautor Mauricio Redolés está celebrando en Santiago de Chile el 35 aniversario del disco con el que comenzó a rockear en su ciudad después de volver de su exilio londinense, por fin es posible escucharlo en las redes. “Ayer me decía un camarada/ este blues no son tus raíces/ le dije ok pero/ it’s my heart y no lo pises”, canta Redolés en el hoy ya mítico “Blues de Santiago”, con el que abre un disco al que se puede acceder via Spotify (atención con “Triste funcionario policial”, con aires lazaroffianos), con excepción del fundamental y largo poema que bautiza el trabajo, que se recomienda buscar en YouTube.

ONLINE

La escalera

Hace cuatro años, la versión actualizada de la serie documental francesa The Staircase, gran ejemplo del género true crime, se transformó en uno de los contenidos más vistos en Netflix. El extraño y enrevesado caso de la muerte de Kathleen Peterson al caer por las escaleras de su casa en 2001 dividió al público entre aquellos que creían en la hipótesis del accidente y los defensores de la posibilidad del homicidio. HBO Max acaba de estrenar la miniserie de ficción basada en esos mismos hechos reales, con Colin Firth y Tony Colette interpretando las versiones bigger tan life de Michael Peterson y su esposa Kathleen, más la presencia de la francesa Juliette Binoche en un rol sorpresa. Como es de esperarse, el guion de Antonio Campos desarrolla ampliamente la psicología de los personajes, además de concentrarse en las idas y vueltas del complejo juicio. Curiosamente (o no tanto) el documentalista Jean-Xavier de Lestrade aparece como personaje de ficción registrando la vida de los Peterson.

Teherán

La primera temporada de la serie de intriga internacional producida por Apple TV+ culminó con la protagonista, la doble agente Tamar Rabynian (Niv Sultan), dudando de su métier e incluso de su identidad. Todavía instalada en Irán, la S02 la encuentra preparando un operativo que podría terminar por darle la ansiada libertad, aunque para ello deberá entrar en contacto con una psicóloga (y agente entre las sombras) interpretada por nada menos que Glenn Close, la gran incorporación de los nuevos episodios. Premiada con un Emmy el año pasado, la saga israelí promete más emociones fuertes sin dejar de lado la intimidad de un puñado de personajes tironeados por la lealtad y los deseos personales.

CINE

El sistema K.E.OP/S

Nicolás Goldbart está nuevamente de estreno, a once años del lanzamiento de su ópera prima, Fase 7. Con la ayuda en la pantalla de Daniel Hendler y Alan Sabbagh, una pareja de amigos inmersos en una inesperada y peligrosa aventura nocturna, la trama encuentra a un productor de cine en pausa profesional metiéndose sin querer queriendo en un esquema piramidal. Poco tiempo después de ingresar sus datos en un sitio web, comienza a resultar claro que lo están espiando día y noche, en una inversión del punto de partida de La ventana indiscreta. Rodado en gran medida en espacios muy reconocibles del barrio de Belgrano, el film incluye hombres enmascarados, corridas y golpes, encerronas en departamentos y galerías de la Avenida Cabildo y una conflagración cuyos responsables máximos permanecen en las sombras. Buddie movie con guiños a Tarantino y Scorsese, sin dejar nunca de lado el sentido del humor, la película de Goldbart pasó por el reciente Bafici y ahora puede verse exclusivamente en salas de cine.

La médium

El cine de terror tailandés dejó de ser un plato exótico para convertirse en un universo recurrente del panorama internacional. A títulos como Shutter, Nang Nak y Bangkok Haunted viene a sumarse este relato que funciona como falso documental, a la manera de La bruja de Blair Witch y derivados. La protagonista es una médium que, por tradición familiar, es el vínculo entre este mundo y una diosa poderosa llamada Bayan. Todo parece indicar que su joven sobrina es la próxima en la línea, pero ¿es posible que los espíritus que comienzan a dominarla formen parte de la zona más oscura del mundo ultraterreno? El film del realizador Banjong Pisanthanakun fue un fenómeno global de la temporada 2021.

TV

Red Election

La realidad no siempre supera a la ficción, pero lo cierto es que la actualidad de la guerra en Ucrania permite lecturas de todo tipo sobre esta miniserie sueco-irlandesa estrenada en Europa a finales del año pasado (aquí la está emitiendo la señal A&E). Thriller internacional de espías de altísimo nivel, las protagonistas de la historia son dos agentes de los servicios secretos danés (Katrine Poulson) y británico (Beatrice Ogilvy) que descubren un proyecto de atentado terrorista en tierras escocesas. La dinámica entre ambas se parece bastante al clásico policía bueno-policía malo. Pequeño detalle: la organización del acto de terror parece provenir nada más ni nada menos que de las entrañas del gobierno ruso. Dobles agentes, asesinatos encubiertos, negociaciones oscuras, videos manipulados con la técnica del deep fake y otras yerbas del espionaje moderno se dan cita en los diez capítulos de la serie, ideal para escapar de la violencia de las guerras reales.

Lunes a las 23, por A&E.

Hollington Drive

“En una noche de verano, en el acomodado suburbio de Hollington Drive, Alex Boyd, de 10 años, es declarado como desaparecido”. La frase publicitaria subraya el punto de partida de este drama británico en cuatro capítulos que sigue a las hermanas Theresa y Helen, miembros de clanes encumbrados de la comunidad, luego de que el hecho comienza a sacudir los cimientos de una vida estable. Anna Maxwell Martin (Line of Duty) y Maxwel Martin son las responsables de darles vida a las protagonistas, enfrentadas por primera vez a un hecho trágico aparentemente ajeno que, sin embargo, termina repercutiendo en el seno de la familia como un terremoto de consecuencias insospechadas.

Lunes a las 22, por OnDIRECTV.