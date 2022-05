El técnico de Boca, Sebastián Battaglia, admitió que su equipo no jugó un buen partido en la semifinal ante Racing. Pero no ocultó su alegría por haber llegado a la final de la Copa de la Liga Profesional. "En el primer tiempo, nos costó entrar en juego porque la intensidad de Racing no nos permitió manejar la pelota, pero en el segundo tiempo, ellos bajaron la intensidad y nosotros intentamos cosas diferentes. Hoy dimos un paso atrás en cuanto al juego y situaciones casi no tuvimos, pero llegamos a la final que era lo más importante" dijo Battaglia en conferencia de prensa.

"No pudimos llevar a cabo cosas que nos habían salido muy bien en el partido anterior, pero el rival también juega y Racing venía con mucha confianza. Seguramente tenemos que seguir mejorando, pero destaco las ganas y el hambre que tienen los muchachos de seguir consiguiendo cosas. Estamos en carrera en tres competencias", agregó Battaglia en otro tramo de la rueda con los periodistas.

El entrenador boquense le agradeció a los jugadores por el esfuerzo que hacen en el día a día y agregó que por más que se juegue la final el próximo fin de semana en Córdoba, a partir de este domingo el plantel se concentrará en la Copa Libertadores por la que Boca jugará el próximo martes ante Corinthians en la Bombonera. "Tenemos que estar enfocados en todo y para Boca todos los torneos son importantes. A partir de ahora, cerraremos por unos días la página del torneo y pensaremos en la Copa y luego del martes empezaremos a preparar la final", señaló Battaglia.