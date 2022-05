En un contexto en dónde desde diciembre de 2020, al menos 390 presos perdieron la vida por motines y enfrentamiento entre bandas en las cárceles de Ecuador y en dónde la imagen de Guillermo Lasso perdió credibilidad en el país en un muy corto período de tiempo (asumió el 21 de mayo pasado), el excandidato a la presidencia por Unión por la Esperanza (UNES) -coalición que engloba a las organizaciones políticas Revolución Ciudadana y Centro Democrático-, Andrés Arauz, analizó en diálogo con AM750 la actual situación del país hermano.

En este sentido, señaló que “en el Gobierno de (Guillermo) Lasso lo que hay es una desidia completa con relación a las preocupaciones de la ciudadanía, un abandono del Estado y un ajuste brutal, incluso en los estándares del FMI”.

“Los ciudadanos no están pudiendo atenderse en la Seguridad Social, el sistema de salud pública ha colapsado, no hay pupitres en las escuelas, tenemos un abandono de toda la política social, la infraestructura decayendo y además tenemos problemas muy concretos alrededor de la violencia, en donde la policía no cuenta ni siquiera con combustible para los patrulleros, para comprar municiones, para comprar chalecos antibalas y un abandono total del aparato de seguridad ciudadana de la Policía Nacional”, agregó.

“Aquí vemos directamente cómo el ajuste impulsado por un gobierno de un banquero neoliberal termina afectando directamente las condiciones de vida de la ciudadanía”, sentenció.

Y explicó que el problema de la violencia “no es solo en las cárceles, sino también en las calles” de Ecuador.

En tanto sostuvo que esta problemática carcelaria “se ha vuelto estructural en los últimos dos años”. “La primera masacre la vimos en febrero del año pasado y ahora esto se ha vuelto una cuestión de todos los días”, afirmó.

La situación del correísmo en la actualidad del Ecuador

Arauz explicó que "luego de años de proscripción y persecución política, La Revolución Ciudadana tiene un partido legalmente inscrito".

“Nuestro movimiento a puertas de las elecciones hace un año y medio fue proscrito. Fue literalmente eliminado del registro electoral y lo pudimos recuperar después de las elecciones. Entonces ese es un poco el punto de partida. En el Legislativo está presente con la primera minoría”, agregó.

La persecución hacia Rafael Correa

El excandidato presidencial señaló que mantiene un diálogo “ocasional” con Rafael Correa y remarcó que la “persecución” no tuviese consecuencias políticas o familiares hacia el expresidente “sería un chiste” porque cualquier pedido de búsqueda y captura ha sido rechazado por Interpol o la ONU, entre tantos países.

El termómetro social en Ecuador

“La calle está desmovilizada. Luego de octubre hubo un trauma muy fuerte porque fue una cuestión muy violenta para los estándares ecuatorianos. Hubo muerte, hubo represión a gran escala, hay denuncias por delitos de lesa humanidad en contra de Lenín Moreno, María Paula Romo, los comandantes de la Policía”.

“(Guillermo) Lasso lo que ha hecho es a ese entonces Comandante lo han nombrado ministro de Seguridad de su gobierno, con lo cual vemos una continuidad en la política represiva. La amenaza de persecución está presente”.