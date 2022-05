La asociación de lucha contra la homofobia en el deporte Rouge Direct de Francia pidió explicaciones por parte del jugador del París Saint-Germain, Idrissa Gueye, quien se habría ausentado en el último encuentro de la Liga Francesa por no querer utilizar la camiseta con los colores del orgullo LGBTIQ+.

"La homofobia no es una opinión, sino un delito. La LFP (la liga francesa) y el PSG deben pedir a Gueye que dé explicaciones rápidamente. Y sancionarlo si fuese necesario", escribió la organización en Twitter.



La polémica ocurrió este lunes cuando varios medios franceses comenzaron a reportar sobre la ausencia del mediocampista del PSG y compañero de Lionel Messi en el partido contra el Montpellier del sábado pasado.

Todos los jugadores, entre ellos Messi, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi y Sergio Ramos, vistieron sus camisetas con el número del dorsal en los colores arcoíris con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, que se conmemora este martes 17 de mayo.

No obstante, el deportista senegalés de 32 años siguió el partido desde la grada del estadio tras retirarse de la convocatoria en la que en un primer momento figuraba.

Tras el encuentro en el que el PSG ganó 4-0, el director técnico, Mauricio Pochettino, aseguró que el futbolista no tenía ningún problema físico, pero no jugó el partido por "un motivo personal", el cual no sentó nada bien al entrenador argentino, según los medios franceses.

El PSG rehusó hacer un comentario a nivel oficial, pero fuentes de la entidad indicaron a la agencia EFE que "el club y sus jugadores, incluyendo sus estrellas, están muy orgullosos de vestir esa camiseta". "Es un asunto que se arreglará a nivel interno", remarcaron.

La temporada pasada, Gueye evitó el partido en el que el PSG apoyaba al movimiento LGBTIQ+ portando una camiseta similar alegando que padecía una gastroenteritis.