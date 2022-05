Este martes a las 11 se emitirá el veredicto en el jury contra el juez Rodolfo Mingarini, quien fue enjuiciado por "emitir fallos faltos de idoneidad, reñidos con el principio de justicia y carentes de perspectiva de género", según señala la carátula de la causa.

Rodolfo Mingarini dejó en libertad a un albañil acusado de violar a una mujer alegando como aliciente el hecho de que el acusado se colocó un preservativo. En este marco, el juez le concedió la excarcelación bajo determinadas restricciones (como la prohibición de acercamiento a la denunciante, la fijación de residencia y la prohibición de ausentarse sin autorización) y tras entender que no existían “riesgos procesales”. Además, durante la audiencia puso en duda la agresión sexual, descreyendo del relato de la denunciante.

“Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo…, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, dijo el juez durante la audiencia.

A raíz de esas expresiones, Mingarini fue suspendido en el cargo y sometido al proceso de destitución, que mañana deberá tener un pronunciamiento después de una primera audiencia el 3 de mayo pasado.

El fallo que dejó liberado al acusado de abuso sexual fue luego revocado por el Tribunal, cuando el camarista revisó lo resuelto por Mingarini y destacó que efectivamente existían "indicios suficientes" para considerar, que "la mujer fue objeto de una agresión sexual", por lo que correspondía concluir que existían "elementos de convicción para sostener la probable existencia del hecho y la autoría del imputado", cuya detención inmediata se ordenó.

El tribunal de enjuiciamiento, que deberá tomar la decisión final este martes, está compuesto por los seis ministros de la Corte Suprema de Santa Fe (Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi), dos abogados elegidos por sorteo (Julio Pagano, de la ciudad de Reconquista, y Héctor Ferrero, de Rafaela), un representante del Senado provincial (Armando Traferri) y uno de la Cámara de Diputados (Maximiliano Pullaro).



En este sentido, la Mesa Ni Una Menos Santa Fe publicó un comunicado que pide la "Destitución de Mingarini ¡Ya!", donde convocan a movilizarse frente a Tribunales en el horario de la audiencia.