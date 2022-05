Peligra la puesta en marcha del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. Tras la reunión entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con dirigentes molineros, distintas cámaras y representantes del sector manifestaron su rechazo a la medida que busca desacoplar los precios del mercado interno de la volatilidad que presentan a nivel internacional.

En diálogo con AM750, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Molinera, Guillermo Herfarth, sostuvo que el fideicomiso no va a tener el resultado previsto por el gobierno y advirtió que el precio del pan va a seguir subiendo. Además, adelantó que muchas molineras no van a adherir al fideicomiso. "Las empresas molineras hoy no tienen el capital para hacer frente a esta iniciativa. No creemos que sea la respuesta", expresó.

Herfarth sostuvo que el fideicomiso representa un riesgo de capital "muy alto" para las molineras. "Las empresas hoy no tienen el capital para hacer frente al Fideicomiso. No podemos esperar a que el gobierno nos devuelva la plata", manifestó .



Por su parte, el titular de la Federación de la Industria Molinera, Diego Cifareli, argumentó que la negativa del sector se basa en las malas experiencias pasadas con herramientas similares para el control de precios. "Hay modelos superadores. Hace 12 años tuvimos un modelo similar y muchas empresas no pudieron cobrar", dijo Cifareli y contó que desde la federación dieron libertad de acción para que cada empresario "decida lo mejor para cada empresa".

Qué dicen los panaderos

En diálogo con AM750, el presidente Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, advirtió que si no implementa el fideicomiso volverá a aumentar el precio del pan. "La situación ya se torna desesperante para muchas panaderías. Hemos creído y apostado en el secretario de Comercio pero la verdad es que vemos que el fideicomiso no se está poniendo en marcha".

En ese sentido, Mora pidió al gobierno que se implementes medidas concretas para contener a la inflación. "No hay quien pongan frenos a los aumentos. Hay molinos que hacen lo que quieren. Trabajan con la especulación. Desde noviembre venimos con reuniones y sin embargo no cambia nada. Con esta situación la gente tiene cada vez más lejos de su mesa el kilo de pan".

Por su perte, el presidente del Centro de Industriales Panaderos de Córdoba, Marcelo Caula, contó que hasta el momento, niguna panadería recibió harina con precios subsidiados.

"Evidentemente, ante esta escalada de precios vamos a tener que volver a ajustar el precio del pan", manifestó. "Somos optimistas de que algo va a suceder para sostener el precio pero por ahora no tenemos nada en claro", agregó.