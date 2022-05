"El violín de Ingres", una de las fotografías más representativas e históricas del artista dadaísta y surrealista Man Ray (1890 - 1976), fue subastada este fin de semana y vendida a un comprador anónimo por la suma exacta de 12.412.500 dólares.

Según detalló la compañía de subastas, el retrato del desnudo de la modelo y actriz francesa Alice Prin (1924), amante del célebre fotógrafo, rompió el récord de la fotografía más cara de la historia. Se trata de un fotomontaje de 10 por 15 centímetros donde se ven las características "efes" del violín en la espalda descubierta de la intérprete, mejor conocida como Kiki de Montparnasse.

La obra maestra de Man Ray perteneció al lote principal de la venta del Christie's Spring 2022 Marquee Week de Nueva York, y superó ampliamente al anterior precio récord de una fotografía: la polémica "Phantom", de Peter Lik, la cual había sido vendida por 6,5 millones de dólares en 2014.

“Hemos visto una vitalidad en el mercado del arte para una variedad de categorías esta primavera y, en particular, ha habido un fuerte resurgimiento de interés en el surrealismo. Esta colección contó con un grupo absolutamente inigualable dentro de la categoría, que contiene objetos de arte que abarcan múltiples medios, incluida la fotografía, la pintura, la escultura, la joyería y lo efímero”, dijo Marc Porter, presidente de Christie ‘s Américas.



La icónica pieza de arte formaba parte de una colección de la empresaria y mecenas estadounidense Rosalind Gersten Jacobs y su marido Melvin Jacobs y superó por mucho la cifra estimada por sus subastadores, que creían en un principio que podrían recaudar entre 5 y 7 millones de dólares.

Después de varios días de remates, la última jornada estuvo dedicada a la venta de piezas de origen surrealista, y de acuerdo con la casa subastadora, resultó un gran éxito: contó con la participación de compradores de 16 países por teléfono, online y en la sala.

“El surrealismo como movimiento artístico se ha filtrado en nuestra conciencia, y ningún trabajo lo ha hecho más que Le Violon d’Ingres de Man Ray de 1924″, expresó el director del Departamento de Fotografía Internacional de Christie’ s, Darius Himes.



“Visto durante mucho tiempo como un ícono del arte del siglo XX, este trabajo puramente fotográfico no tiene rival y, al aparecer en el mercado por primera vez en su historia, ahora ha batido todos los récords de cualquier pieza fotográfica en subasta, vintage o contemporánea, así como todos los récords de subasta de Man Ray en cualquier medio. ¿Y por qué no? Man Ray, y esta pieza en particular, se encuentra cómodamente dentro del panteón de otros gigantes del arte del siglo XX”, añadió el especialista.



"El violín de Ingres": ¿Qué la vuelve tan codiciada?

Emmanuel Radnitzky, conocido mundialmente como Man Ray, fue famoso por sus obras de vanguardia en los distintos ambientes del arte, como la fotografía, el cine, la pintura, y hasta como escultor. En este sentido, una de sus obras más trascendentales, "El violín de Ingres", es recordada contraponerse al uso estricto de la fotografía para retratar escenas realistas e implementar el recurso de la metáfora visual. Se puede apreciar a la figura desnuda y de espaldas de Kiki de Monparnasse trasformada en un instrumento de cuerda, lo que significó una provocación a la sociedad de ese entonces.

La foto está fechada en el año 1924, para cuando la Primera Guerra Mundial ya había terminado y el mundo entraba en una profunda transformación. En ese marco, los artistas buscaban otro modo de mirar la realidad, y prueba de ello fue la controvertida imagen de Man Ray.



Por otra parte, la obra maestra es un homenaje al pintor Jean-Auguste-Dominique Ingres y sus desnudos -especialmente a "La bañista"-. En cuanto a Kiki, la bella modelo que hipnotizó todas las miradas, se trató de la musa de los artistas de Montparnasse, desde Man Ray hasta Ernest Hemingway, pasando por los escultores Pablo Gargallo o Alexander Calder. Incluso fue la actriz elegida para películas surrealistas como Le Ballet Mecanique (1924).

En tanto, la directora de ventas y especialista en arte impresionista y moderno de Christie ‘s, Allegra Bettini, apuntó que era "claro que, un siglo después de su creación, el surrealismo es tan codiciado como siempre”.