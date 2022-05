A las 8 de la mañana de este miércoles comenzará el operativo del Censo 2022 en todo el país. Más de 18 millones de personas ya completaron el formulario virtual, mientras que otros responderán las preguntas de los censistas en sus domicilios. En ese contexto, desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), salieron a aclarar algunas dudas, como qué sucede si no se realizó el cambio de domicilio en el DNI.

Según informaron, no se censa a las personas en el domicilio legal de forma excluyente. Esto quiere decir que el censo se hará en el domicilio actual, sin importar qué dirección figura en el documento de identidad.

Esto significa que si una persona no hizo el cambio de domicilio, no tendrá problemas y podrá ser censada en la vivienda en la que reside. Incluso, si por razones de fuerza mayor, no pudiera estar en su casa ese día, puede completar el formulario digital -habilitado hasta las 8 del miércoles- y dejarle el código del comprobante del censo digital a un vecino, encargado de edificio, o persona de confianza para que se lo entregue al censista.

En todas provincias, además, se habilitarán lugares donde las personas se puedan acercar espontáneamente para ser censadas de manera virtual y recibirán una constancia de que fueron censadas.



¿El censo incluirá a las personas en situación de calle?

Una de las novedades del censo 2022 es que, por primera vez, incluirá a las personas en situación de calle. Su resultado puede resultar clave y brindar un panorama más amplio de los actuales inconvenientes demográficos para fundamentar decisiones sobre las necesidades de la población.

El operativo, que comenzó anoche, contó con un total de 265 censistas que ya recorrieron unas 75 localidades del país. “Hicimos el operativo de todas las personas en situación de calle, que es la primera vez que se censan, ya que antes se censaban el mismo día cuando el censista iba por la calle y los veía”, destacó el director del INDEC, Marco Lavagna, en diálogo con Radio 10.

“No solo censamos a las personas que viven en situación de calle de forma efectiva, sino las que están en situación de vulnerabilidad que viven en un parador, pero una persona que una noche está durmiendo en un parador puede a la siguiente dormir en la calle”, agregó.

Estas acciones se suman a los operativos para censar a personas que viven en zonas rurales y en viviendas colectivas, como hospitales y geriátricos, que comenzaron la semana pasada y se extenderán hasta mañana.