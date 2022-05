Con vistas a las elecciones presidenciales de 2023, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, apuntó este martes contra Mauricio Macri al afirmar que el expresidente "no es una amenaza para atrás, es una amenaza para adelante”, y advirtió sobre una posible vuelta de ese espacio político al Ejecutivo nacional: "No tienen escrúpulos y están a la derecha de Trump”, aseguró.

En diálogo con Diego Brancatelli y su equipo en AM750, el ex intendente del partido bonaerense de San Martín reconoció que efectivamente “la billetera está flaca y que mucha gente no llega a fin de mes”, y que por eso uno de los objetivos del Gobierno de Alberto Fernández en este año y medio pendiente de gestión es “mejorar el salario y el poder de compra”.

En un contexto de inflación creciente, y con la suba de precios entre las principales preocupaciones de millones de argentinos y argentinas, el funcionario sostuvo que “el Gobierno no ha parado un solo día de tomar decisiones” para atacar este problema, ya que tuvo que reactivar la economía “luego de cuatro años de macrismo y dos de pandemia”.

La obra pública como elemento de recuperación económica

“Hasta tanto el conjunto de la economía se fue organizando, recuperando y reactivando, siempre es el Estado el que tiene la posibilidad de despegar primero, de dar el primer paso y em"pujar la economía", agregó el titular de la cartera que ejecuta las obras públicas. "En general, cuando eso ocurre, lo hace a través de la inversión pública, en infraestructura y en obras”, sostuvo.

Y añadió: “Cuando llegamos al Ministerio había 318 obras, de las cuales el 70% estaban paralizadas por falta de pago. Hoy hay 4.800 obras en todo el país”.

Además, aclaró que hay un mapa de inversiones en el portal web del Ministerio en el que se pueden chequear datos como quién ganó la licitación de cada obra: “Necesitamos que la ciudadanía también participe y haga un control social de todo lo que estamos haciendo con los dineros públicos en materia de obra pública en la Argentina”, enfatizó.

La interna en el Frente de Todos

Con respecto a las propias declaraciones que realizó este lunes en El Destape Radio sobre la interna entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, el funcionario señaló que la disputa al interior de la coalición es como estar “en un bar, con mucho griterío y que nadie se escucha”.

"Mi mensaje es que no hay margen para que nosotros dispersemos energías en tensiones internas", insistió.

Y remarcó que "aún con los debates internos, siempre se va para la misma dirección”, porque si no "(desde la oposición) van a ir por todo, no tienen escrúpulos y están a la derecha de Trump".

Y en esa línea advirtió por la posible vuelta de un gobierno de Cambiemos (o de su denominación actual, Juntos por el Cambio): "No podemos dejar a la gente nuevamente a la intemperie de estos tipos. Y en un momento del que, estoy convencido, se está saliendo, no podemos dejar que la gente se encuentre con Macri. Macri no es una amenaza para atrás, es una amenaza para adelante”.

“Abajo y en el interior del país hay unidad entre nuestra gente y nuestros dirigentes. El Frente de Todos es más grande que el acuerdo entre Alberto y Cristina", subrayó.

Y concluyó: “Si alguien, en algún momento, convenciera a Alberto y Cristina de que la unidad se tiene que romper, el Frente de Todos no se rompería porque la militancia no se lo permitiría”.