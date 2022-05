El Tribunal de Juicio Político absolvió este martes al concejal Enrique Balmaceda enjuiciado por mal desempeño en sus funciones por violencia de género. El edil, que pertenece al espacio de la intendenta radical macrista Inés Brizuela y Doria, y que conformó un bloque unipersonal para enfrentar el proceso, fue denunciado por una joven que militaba en el espacio de la juventud radical ante el Concejo Deliberante y también ante la Justicia. La jueza de Violencia de Género, Gisela Flamini lo procesó por abuso sexual simple.

Mientras duró el proceso, las sesiones del Concejo Deliberante de la Capital estuvieron cargadas de acusaciones entre los bloques del oficialismo (radicalismo – macrismo) y de la oposición vinculado a intereses políticos más que la denuncia por violencia de género en contra del concejal. En la última sesión y en votación nominal al peronismo no le alcanzó para destituir al concejal porque necesitaba las dos terceras partes del cuerpo. Sobre 15 votos, necesitaban 10 y contaron con 9. Los 6 votos restantes que correspondían a Juntos por La Rioja votaron por la absolución.

Antes de votar, la concejala Viviana Diaz, que formó parte de la comisión investigadora respondió a las acusaciones de Balmaceda que habló de “falsa denuncia” e intereses partidarios. “El concejal evadió el verdadero asunto. Sos un concejal procesado y yo no me vendo por platita. Acá hay convicción y nadie me va a decir cuando voy a defender o no a una víctima. Sino sacamos la manzana podrida, acá va a contaminar en el Concejo”, expresó la ex integrante del bloque oficialista. Su dictamen por la acusación de Balmaceda no solo generó la creación de un bloque unipersonal sino también la ruptura de la alianza sellada entre la diputada provincial Teresita Luna e Inés Brizuela y Doria. Integrantes del espacio Norte Grande renunciaron al gabinete municipal.

“Les pido disculpas a los vecinos porque hoy vuelve a primar el interés político. Trabajé con transparencia y responsabilidad” dijo la concejala Ximena Marenco, que también fue parte de la comisión investigadora y dictaminó por el enjuiciamiento. Antes de la votación la presidente del Bloque del Frente con Todos, Yolanda Corzo preguntó si “el plan perverso denunciado por Balmaceda comenzó en Rosario, en la UNlaR o en San Juan o si fue empezado antes de asumir como concejal”. Sostuvo que la víctima no es edil sino la persona que “presento el pedido de juicio político ante el cuerpo y quien perdió el trabajo y ha recibido más violencia”.

El Concejo Deliberante absolvió en noviembre del 2020 al concejal Gerardo Herrera Gómez, denunciado por su ex pareja por violencia de género, que formaba parte de Cambiemos y luego pasó al Frente con Todos. En esa oportunidad, se votaron dos dictámenes: A favor del dictamen acusatorio votó Cambiemos y por la absolución, el Frente con Todos. En la redacción y lectura de las resoluciones la joven fue revictimizada por los detalles que se mencionaron en la situación que originó la denuncia y que se leyeron en sesión pública.



Votos del bloque del Frente de Todos por la destitución

Yolanda Corzo

Diego Narváez

Facundo Puy

Gerardo Herrera Gómez

Nelson Johannesen

Walter Montivero

Ximena Marenco

Héctor Herrera

Voto del bloque Norte Grande

Viviana Díaz:

Votos del bloque Juntos por La Rioja por la absolución

Luciana De León

Mónica Villafañe

Nazareno Rippa

Nicolás Sánchez

Pelagio Díaz

Voto del bloque unipersonal Crisólogo Larralde

Enrique Balmaceda