Ayer cumplió sus primeras 24 horas el paro de colectivos en el interior del país, y si bien hoy prestarán servicios para garantizar que el censo se pueda realizar con normalidad, mañana y el viernes continuará hasta cumplir con las 72 horas anunciadas.

La ciudad de Salta y sus habitantes fueron quienes más sufrieron sus consecuencias, con escuelas y administración pública prácticamente deshabitados, y un centro con comercios abiertos pero poca gente circulando.

Cabe recordar que los colectiveros piden un aumento del 50% como el que ya se otorgó para la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero desde el sector empresario nucleado en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) alegan que se les hace imposible de no haber un aumento en los subsidios más equitativo con respecto a la capital del país.

Esa discusión ya tiene un buen tiempo en la agenda nacional y de los gobernadores, sin embargo, y al no arribar soluciones, esta vez se agudiza debido al parate generalizado. Por eso ayer, el primero en salir a protestar fue el gobernador Gustavo Sáenz, que a través de sus redes sociales volvió a suplicar que se acaben los “argentinos de primera y de segunda”.

En un extenso hilo de Twitter, el mandatario salteño expresó que “Una vez más, Salta junto a todas las provincias del país, padece la injusticia de una visión centralista de la Argentina” y recordó que desde hace tiempo reclaman un reparto equitativo de tarifas e igualdad con el AMBA.

Más adelante agregó que la situación “es insostenible, los salteños no podemos ser rehenes de esta injusta e inequitativa distribución de recursos. Subrayó la disparidad de precios, en donde en Buenos Aires cuesta $18 y en Salta $41. “El AMBA recibe 26 mil millones de pesos por mes del fondo de compensación del transporte, mientras que las provincias del interior reciben en conjunto solo $3.500 millones”, detalló en la misma publicación.

Para ejemplificar mejor esa brecha, explicó que por cada peso que la Nación otorga como subsidio de transporte para el interior del país, destina $6 al AMBA, es decir, el 82% del total de los recursos contra el 18% restante que reciben las demás provincias. Tampoco se olvidó del cupo al combustible diferenciado para la misma zona “siendo que en todo el país pagamos el impuesto al gasoil”, algo que afirmó es “totalmente injusto”.

Por último, remató su comunicado asegurando que así “no se construye el federalismo”. “Salta realiza un enorme esfuerzo económico para contener el precio del boleto y que sea accesible para los salteños. También para brindar el acceso al boleto gratuito para estudiantes y jubilados, derechos irrenunciables que queremos mantener y garantizar”, enfatizó.

“Basta de argentinos de primera y argentinos de segunda. En Salta pagamos tres veces más que el AMBA el boleto de colectivo y tenemos la tarifa de luz, gas y combustible más cara”, culminó Sáenz.

Empresarios

Los empresarios del sector siguieron por el mismo camino, reclamando mayores subsidios para sostener el sistema de transporte público de pasajeros en todo el territorio nacional. Al comunicado de la Fatap, en el que reclaman un faltante de al menos $3.000 millones para hacer frente a los compromisos de aumento de salarios para el período abril-septiembre, se sumaron voces locales como las del propietario de la empresa de colectivos local, Ahynarca S.A., Walter Pérez, que criticó la disparidad en materia de subsidios porque incide directamente en el precio del boleto y también en la imposibilidad de alcanzar un acuerdo salarial con la UTA.

“El empresario de Capital recibe todos los sueldos, toda la plata, cobra lo que quiere el pasaje y está cómodo y tranquilo, nosotros acá no. Entonces no es una Argentina uniforme, solidaria, no hay federalismo”, lamentó.

Pérez fue un poco más allá y señaló a los líderes nacionales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por no pelear en conjunto y hacer un paro general en todo el país incluida la ciudad Autónoma de buenos aires y sus alrededores, "si fueran un poquito más solidarios, el paro sería en todo el país", expresó, “pero donde está la mayor cantidad de votos está todo, el boleto a $18 y las mejores condiciones y comodidades”, añadió.

El titular de Ahynarca indicó que el boleto tendría un costo por encima de los $130 si no fuese por los subsidios, y para ello enumeró los aumentos en gasoil para las unidades, y todos los insumos como cubiertas, aceites y otros repuestos. “Todo el mundo se nos viene encima, pero, ¿cómo hacemos con los costos? ¿hasta dónde podemos llegar?”, preguntó el empresario. Aunque también aclaró que Salta no vivía una situación así desde hace años “era una isla gracias a SAETA y el sistema de transporte que tenemos”, señaló.

Sobre el faltante de gasoil en el norte del país, Pérez reconoció que si bien aun no llegaron a un punto crítico, “el camión de YPF que antes demoraba tres días, ahora lo hace en siete. Por eso, desde la misma Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), le confiaron a este medio que sus autoridades pidieron una reunión con directivos de la empresa petrolera estatal para pedir que se garantice el suministro.

Lo mismo hicieron la semana pasada el ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, en una reunión con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Pablo González, quien les garantizó que se normalizará la distribución en los próximos días.

Gonzalez reveló que el problema surgió por el desfasaje entre el precio de venta y el de importación, que generó que las petroleras racionen las entregas a las estaciones de servicio, quienes también aplicaron cupos de venta. Y que, cuando se logró importar el volumen de combustible faltante, la logística de distribución demoró una semana en volver a normalizarse.

Principio de acuerdo

Por la noche, la UTA emitió un nuevo comunicado en el que daban cuenta que habían llegado a un “principio de acuerdo” con la representación de la Fatap, los gobiernos provinciales y el Nacional, aunque no dieron más detalles. Y que el mismo se podría suscribir en el transcurso de esta jornada. De esa manera, se levantaría el paro previsto para este jueves y viernes.

En la misma nota, adelantaron que el sindicato convocará a una marcha federal al Congreso de la Nación para pedir el dictado de una Ley Federal de Transporte que contemple la problemática del interior del país.

Incongruencias

A pesar que la medida de fuerza abarca a las líneas de corta, media y larga distancia, algunas empresas que prestan servicios al interior provincial, como Ale Hermanos, informaron que estaban circulando con normalidad a sus cotidianos destinos. Tal es así, que en la boletería de la Terminal de Ómnibus de Salta, se vendieron pasajes para San Antonio de Los Cobres, Cachi, La Poma, Güemes y El Bordo, entre otros.