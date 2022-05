Con dos años de retraso, debido a la pandemia de coronavirus que obligó a suspender casi todas las actividades en 2020, se realizó el Censo Nacional 2022, y desde el INDEC consideraron que fue un éxito al desarrollarse sin sobresaltos. De hecho, la ciudad capital de la provincia de Salta lució gran parte del día desolada, lo que generó cierta reminiscencia a los primeros días de la cuarentena.

El estudio, que se realiza cada 10 años desde 1869, involucró a más de 600 mil personas, entre censistas urbanos y rurales y coordinadores nacionales y provinciales en el que se relevaron unas 15 millones de viviendas en todo el país.

En Salta, fueron 16.079 censistas los encargados de visitar 402.460 viviendas. El coordinador provincial, Ricardo Teysier, resaltó que la jornada se desarrolló sin inconvenientes. Y si bien se alcanzó a censar el 85% de la población (270 mil viviendas), resaltó que es un buen número, ya que el porcentaje restante podrá hacerlo en los próximos cinco días. La mayor parte de quienes no pudieron completar el formulario fueron personas que no atendieron a los censistas a primera hora de la mañana o porque los encuestadores no llegaron a pasar por distintos motivos.

El Censo comenzó unos días antes en las zonas rurales más alejadas de la provincia, donde los encuestadores muchas veces se tomaron dos o tres días para hacer el trayecto atravesando ríos y cerros a lomo de burro o caballo para llegar a cada casa de localidades como La Poma, Molinos, Seclantás, Los Toldos, y los departamentos de Iruya y Santa Victoria Oeste.

En esta ocasión, además de la inclusión de preguntas sobre el género autopercibido, el origen étnico y la discapacidad, se incluyó a las personas en situación de calle. Pero el dato más relevante, y que permitió agilizar el estudio y el trabajo de los censistas, fue la incorporación de la tecnología a través del censo digital, en la que casi la mitad de la población llenó el formulario de la encuesta antes de la visita de los encuestadores.

Ayer, el titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna, celebró "la gran participación en el censo digital” en el que completaron datos 23.813.773 personas que viven en 8.615.318 de viviendas, “lo que implica a cerca de uno de cada dos habitantes del país”, detalló el funcionario. En Salta, fue el 32% de la población la que completó el formulario digital.



Ese operativo, más la incorporación de GPS y que los censistas manejaron una app en la que iban cargando los nuevos datos, permitió acelerar el proceso. Por lo que entre anoche y hoy esperaban tener los primeros resultados al menos de la cantidad de población.

Desde el organismo encargado de la encuesta informaron que en unos tres meses estarán los primeros resultados básicos (cantidad de personas por sexo y lugar); a los 8 meses, los datos definitivos; y a finales de 2023 se publicarán los datos totales, lo que significa “un tiempo récord" para este tipo de estudios, subrayó Lavagna.

Asimismo, el titular del INDEC informó que, en aquellos casos en los que se hubiese completado el censo digital pero no recibieron la visita del censista, se los considerará censados. Mientras para aquellos que no lo hicieron y tampoco fueron encuestados personalmente, deberán comunicarse al 0800-3452022 o enviar un correo electrónico a censoindec.gob.ar, en el asunto escribir “No fui censado/a”, y en el cuerpo del mail debe incluir nombre, provincia, departamento, localidad, calle, número, piso y departamento (si es propiedad horizontal).

A nivel local, reportaron algunos inconvenientes menores como asaltos o mordeduras de perros. Entre ellos, el de una joven censista que fue amenazada con un arma blanca en Villa Mitre, pero fue auxiliada por los mismos vecinos y pudo continuar con su rutina. En Orán se reportó el robo de algunos celulares, y en Metán un joven estuvo perdido unas horas. Otro censista sufrió un accidente en su motocicleta que no le impidió seguir con sus labores.

El último censo nacional se realizó el miércoles 27 de octubre de 2010. Aquel relevamiento arrojó que la población nacional estaba compuesta por 40.117.096 habitantes, 10,6 por ciento más que en 2001.