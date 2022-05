La cantante y superestrella de la música pop Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, se convirtieron en padres de un niño, confirmó en exclusiva este jueves el sitio TMZ.

Según el sitio de entretenimiento, la intérprete de 34 años dio a luz el viernes 13 de mayo en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) y se desconoce el nombre del recién nacido, así como detalles de la salud de la madre.

La noticia del embarazo de Rihanna se conoció en enero, cuando la pareja de artistas realizó una sesión de fotos para la revista People en las calles del barrio de Harlem, en Nueva York. Las fotografías mostraban a la compositora con un largo abrigo rosa desabrochado que dejaba ver su barriga desnuda.

Desde entonces, y en casi todas sus presentaciones públicas, Rihanna lució extravagantes outfits que dejaban al aire su cada vez más avanzado embarazo, cuya fecha de parto no se conocía. Sin embargo, a principios de mayo comenzaron a circular rumores sobre la cercanía del nacimiento cuando, por ejemplo, Rihanna no asistió a la famosa MET Gala, una cita que no suele perderse y que deslumbra a la prensa y a las estrellas por igual.

¿Para cuándo nueva música de Rihanna?

Respecto a su carrera musical, la artista de origen barbadense mantiene desde hace años el misterio en torno a la edición de su próximo álbum, ya que su último disco oficial de estudio fue "Anti", lanzado en 2016. Sin embargo, continúa liderando las escuchas en los sitios de streaming y actualmente, se posiciona dentro del Top 20 de los músicos más escuchados de todo el mundo en la plataforma Spotify.

En lo que se trata de su pareja, A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Mayers, había sido detenido por su supuesta participación en un tiroteo que ocurrió en noviembre de 2021 en Hollywood en el que una persona resultó herida. Tras el pago de una fianza, el rapero está bajo libertad condicional.