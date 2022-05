“Preguntamos en la productora a la gente más joven qué sabían de Cabezas y reconocían el nombre, pero no mucho más. Por eso decidimos que era un buen momento para revisitar la historia”, explicó el cineasta y director de El fotógrafo y el cartero - El crimen de cabezas, Alejandro Hartmann, sobre su nueva película, que llegó este jueves a la plataforma de streaming Netflix.

El documental, que aborda la historia del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido en Pinamar en enero de 1997, reconstruye el contexto sociopolítico de la Argentina de los ‘90 a través de testimonios y material de archivo.

En diálogo con Aquí, Allá y en Todas Partes por AM 750, su director explicó que el caso fue el punto de inflexión en un largo proceso de deterioro de los años del menemismo, marcados por el lujo y la frivolidad del jet set argentino: “El crimen de José Luis abrió la puerta para todo lo que vino después”, planteó Hartmann.

El realizador, también autor de la serie documental Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, sobre el crimen de María Marta García Belsunce, contó que junto a su equipo de trabajo intentaron acceder a la mayor cantidad de testimonios posibles. En El fotógrafo y el cartero... aparecen protagonistas como el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, el periodista que cubría junto a Cabezas la temporada en Pinamar, Gabriel Michi, y el periodista y compañero del fotógrafo en la revista Noticias, Edi Zunino, entre otros y otras.

Uno de los testimonios al que no lograron acceder fue el del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que por aquel entonces había denunciado en el Congreso de la Nación al empresario Alfredo Yabrán, a quien había tildado de “mafioso”. “Con Cavallo hablé personalmente y casi nos da la entrevista, pero a último momento decidió no participar”, reveló el cineasta.



En la misma línea, Hartmann contó que intentaron hablar con la familia y allegados de Yabrán, pero decidieron no colaborar: “Me hubiese encantado saber algo más de él. Es difícil construir otra dimensión de Yabrán".

Respecto de los asesinos de Cabezas, una banda criminal de La Plata conocida como “Los Horneros, aclaró que tomaron la decisión de no entrevistar a Héctor Miguel Retana, Gustavo González, Horacio Anselmo Braga y José Luis Auge.

El documental se estrenó a 25 años del crimen y fue presentado previamente en el Bafici, este 21 de abril pasado.