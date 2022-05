El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reconoció que “el problema de la inflación preocupa a todo el Gobierno” y sostuvo que “no me alivia ni me perjudica” el traspaso de la Secretaría de Comercio Interior a la órbita del Ministerio de Economía. Además, destacó que “Cristina Kirchner es una de las figuras políticas más importantes de las últimas décadas” pero circunscribió su rol a “aportar sus visiones e ideas a una visión de Gobierno conjunta, donde el poder debe estar concentrado en el Presidente”.

Retenciones, tarifas e inflación



Ayer, el presidente Alberto Fernández declaró que la principal herramienta para desacoplar los precios de los alimentos es aumentar las retenciones y que llegado el caso será necesario que el Congreso acompañe la medida. Al respecto, Kulfas aseguró que se trata de una "discusión abstracta" puesto que el oficialismo no tiene los números en el Parlamento para aprobar un aumento de las retenciones, ni la creación de nuevos impuestos: “El Presidente hizo comentarios sobre cuestiones teóricas vinculadas a las retenciones”, sostuvo y descartó la evaluación de la medida.

Otro debate al interior de la coalición gobernante es la discusión de las tarifas que comprende aumentos del precio de los servicio y la segmentación de los subsidios. “Tener las tarifas ordenadas es fundamental para crecer”, aseguró el economista. En la misma línea, planteó que el aumento “es una pieza fundamental para llegar a un programa económico consistente” y que las subas no serán “a lo Aranguren”. “Como peronista me irrita que se subsidie a gente que no lo necesita”, afirmó.

En diálogo con Toma Y Daca por AM 750, Kulfas se mostró optimista por el crecimiento de la economía argentina. Sin embargo, manifestó que “todo el Gobierno está preocupado por la inflación”, pero que “por el momento podemos convivir con el problema”. En ese sentido, explicó que el aumento de precios “no deja ver de manera contundente” el impacto del crecimiento de la economía en el bolsillo de los argentinos. “La Argentina que recibimos estaba hecha pelota y nosotros la dimos vuelta por completo: generamos empleo, hay sustitución de importaciones y administramos una pandemia”, enumeró el Ministro.

El pase: la Secretaría de Comercio será parte del Ministerio de Economía

Días atrás el gobierno anunció que la cartera que comanda Roberto Feletti pasará a la órbita del ministro Martín Guzmán. En ese sentido,Matías Kulfas aclaró que la modificación "no lo alivia ni le perjudica" y que al titular de la cartera de Economía "le pareció adecuado concentrar todo lo relativo a los precios".

El rol de la Cristina Kirchner y la interna del Frente de Todos

“Sin dudas es una de las figuras más importantes de las últimas décadas”, destacó Kulfas, pero limitó el papel de la vicepresidenta a "aportar sus visiones e ideas a una visión de Gobierno conjunta, donde el poder debe estar concentrado en el Presidente”.

En relación a la interna de la coalición oficialista, manifestó que espera que se pueda solucionar "mediante el diálogo" ya que para el Ministro las diferencias del Frente de Todos radican en las decisiones en el corto plazo y no en el horizonte económico y social del país.