Hoy el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Nicolás Krepalk alertó sobre la llegada de la cuarta ola de contagios de coronavirus en nuestro país. En ese sentido, el inmunólogo e investigador del CONICET, Guillermo Docena, señaló que “mientras estemos vacunados hay que estar tranquilos y tomar las medidas preventivas”.



En diálogo con "De Haberlo Sabido" por AM 750, el especialista sostuvo que "no hay que desesperarse” ante el avance de contagios que corresponden a la circulación de la subvariante Ómicron BA.2. Sin embargo, subrayó la importancia de aplicarse las dosis de refuerzo: "La mitad de la población no tiene dosis de refuerzo, es preocupante porque hay muchas personas que no tienen la cuarta o ni siquiera la tercera", explicó Docena y recordó que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a partir de hoy otorgará libremente la cuarta dosis para mayores de 18 años.

El último reporte de casos de covid-19 del Ministerio de Salud de la Nación arrojó 33.989 nuevos contagios en los últimos siete días, un aumento de casi el doble de infectados respecto de la semana anterior.

¿Qué pasa con la viruela del mono?

En los últimos días, varios países alertaron por el crecimiento de casos de esta enfermedad que no tiene tratamiento, ni vacuna. Al respecto, el inmunólogo dijo: “Hay que estar atentos al aumento de transmisión de una persona a otra, hasta ahora se transmite del animal a la persona”, explicó.

Para Docena, no hay motivos para alarmar a la sociedad con la viruela del mono por el momento. "Hay una sensibilidad después del covid muy marcada, sobre todo por la macana que se mandó la Organización Mundial de la Salud que hizo el anuncio del covid luego de que más de cien países estuvieran invadidos de virus".