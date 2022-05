El Paris Saint Germain anunció este sábado la renovación de Kylian Mbappé hasta 2025 en el club parisino, luego de que el delantero tomara la decisión de rechazar la oferta del Real Madrid.

En la previa del último juego de la temporada del PSG, el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, apareció en el estadio Parque de los Príncipes y comunicó: "Estoy orgulloso de anunciar que Kylian Mbappé ha renovado su contrato hasta 2025".

En medio de la ovación de los aficionados al escuchar la noticia, el propio Mbappé tomó el micrófono y agradeció el apoyo de los fans. Además, aseguró estar “muy feliz” de quedarse en Francia, su ciudad natal. “Espero seguir ganando títulos, que es lo que más me gusta", agregó.

A su vez, en un posteo de Instagram, el club publicó: “Paris Saint-Germain se complace en anunciar que Mbappé ha firmado una extensión de contrato de tres años con el club. El delantero internacional francés ha firmado un nuevo acuerdo con los parisinos hasta el 30 de junio de 2025”.

Este sábado por la mañana, el jugador de 23 años rechazó una propuesta de 130 millones de euros como prima de la transferencia, lo que significó su segunda negativa a Real Madrid, que había intentado ficharlo en 2017 cuando pasó de Mónaco al PSG.

Según precisó el medio español Marca, "las presiones políticas llegadas desde Qatar y Francia" fueron decisivas para que el futbolista tomara su decisión.

Mbappé fue el líder futbolístico del equipo en la última temporada, anotando 38 goles en 46 partidos. Desde que llegó al PSG en 2017, el francés jugó 216 encuentros, marcó 168 tantos, brindó 87 asistencias y celebró 12 títulos: 4 Ligas, 3 Copas de Francia, 2 Copa de Liga y 3 Supercopas de Francia.

El mensaje de Mbappé tras firmar con el PSG

Tras el anuncio brindado desde el estadio Parque de los Príncipes, desde la página web del club parisino liberaron un comunicado del jugador. “Quería anunciar que he optado por ampliar mi contrato en el Paris Saint-Germain y, por supuesto, estoy muy feliz por ello”, dijo.

En ese sentido, destacó que “estoy convencido de que puedo seguir creciendo dentro de un club que se da todos los medios para rendir al máximo nivel. También estoy muy feliz de poder seguir evolucionando en Francia, el país donde nací, crecí y florecí”.

“Quisiera agradecer al presidente, Nasser Al-Khelaïfi, su confianza, su comprensión y su paciencia. También tengo un pensamiento para todos los seguidores del Paris Saint-Germain, en Francia y en todo el mundo, por sus innumerables muestras de cariño, especialmente en los últimos meses. Juntos, unidos y ambiciosos, emprenderemos los nuevos retos”, concluyó.

La Liga de España consideró que la renovación de Mbappé es un “insulto al fútbol”

El presidente de La Liga española, Javier Tebas, aseguró este sábado que la renovación de Mbappé con el PSG es un "insulto al fútbol" por las grandes cantidades de dinero que no se sabe "dónde y cómo las paga" después de "dar pérdidas" en las últimas temporadas.

“Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) después de dar pérdidas por 700 millones de euros en las últimas temporadas y tener más 600 millones de euros de masa salarial, es un insulto al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga”, escribió Tebas en un posteo de Twitter.

Días atrás, Tebas había asegurado que “el PSG va a terminar este año con 650 millones de euros de masa salarial, con 300 millones de pérdidas, ¿y todavía le va a hacer una oferta millonaria a Mbappé?. Si nos estamos poniendo las pilas en Europa con los clubes estado y hay una reforma importante en UEFA en ese sentido, esto no puede ser”.

“Si el Real Madrid, que es el equipo mejor gestionado durante la pandemia, que no ha perdido dinero durante la pandemia, que tiene unas reservas importantes, no puede ser que un equipo que ha perdido 300 millones con una masa salarial de 600 millones que no genera ni de casualidad, le pueda quitar a un jugador de ese nivel”, había dicho.