El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, mantiene una importante ventaja frente a sus principales rivales de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo según indicó la encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). El sondeo reveló que el candidato de izquierda y exalcalde de Bogotá mantiene un 48 por ciento de intención de voto frente a Rodolfo Hernández de la Liga Gobernantes Anticorrupción que obtuvo un 21.8 por ciento de intención de voto y se posiciona en segundo lugar.



“Las encuestas de esta última semana y la tendencia de este último mes coinciden en que Gustavo Petro es el primero y el preferido por las y los colombianos, y con una distancia muy holgada respecto al segundo”, aseguró el director del Celag, Alfredo Serrano Mancilla, en diálogo con Página/12. Esta semana el exalcalde de Bucaramanga registró una tendencia a su favor que dejó al candidato de la derecha Federico “Fico” Gutiérrez de Equipo por Colombia en tercer lugar con un 21.4 por ciento.



"La palabra cambio no es sólo un eslogan"

La amplia ventaja del candidato del Pacto Histórico frente a los candidatos del centro y de la derecha pone de manifiesto “la centralidad de Petro y su proyecto político y del binomio con Francia Márquez”, analizó Serrano Mancilla. La defensora del medioambiente y líder afrocolombiana ganadora del Premio Medioambiental Goldman en 2018 se posicionó en tercer lugar en las elecciones primarias del pasado 13 de marzo y luego pasó a integrar la fórmula que hoy encabeza las encuestas en Colombia.



“Algo interesante es que la palabra cambio que él (Petro) viene planteando no es sólo un eslogan”, aseguro el director del Celag en referencia al lema de campaña de Petro y Márquez: Cambio por la vida. “La sociedad colombiana está cambiando y sintoniza con lo que propone Petro y el progresismo. Un Estado que garantice derechos sociales, educación, mayor distribución de la renta, menos injustica, más paz y vida, todas las encuestas coinciden”, observa Serrano Mancilla.



Uribismo en caída



La encuesta de Celag también da cuenta del declive de los candidatos cercanos al expresidente de derecha Álvaro Uribe como opción política para los comicios del 29 de mayo. “La diferencia respecto al uribismo, que es la otra identidad política, y que también las encuestas coinciden en que se ha quedado en una minoría en el país”, sostiene Mancilla a este diario. “No logró crecer y tampoco llegar al valor que hace años sí tenía”, añadió. En otra encuesta realizada por Celag en abril de 2022, un 82.8 por ciento de los encuestados tiene una imagen negativa del actual mandatario colombiano, Iván Duque. En esa misma encuesta, un 41.3 por ciento indicó que Uribe debería retirarse de la política, mientras que un 30 por ciento dijo que debería de ir preso.



Con el panorama que abre la encuesta, el candidato centrista se posiciona en un muy lejano cuarto lugar con apenas cinco puntos es un indicativo de que en Colombia “el centro no existe”. “En otros países de América Latina tampoco existe, pero en Colombia las propuestas de centro que refleja Sergio Fajardo que se presenta por tercera vez, y que no sólo no pudo ganar la primera y segunda vez que se presentó sino que nuestra encuesta lo ubica en los últimos lugares en cuanto a intención de voto”, afirmó el director de Celag.

Primera vuelta electoral



El candidato progresista se refirió a la encuesta de Celag durante el cierre de campaña y aseguró que el Pacto Histórico está a punto de ganar la presidencia. “La encuesta CELAG nos pone a 400.000 votos de ganar en primera vuelta. Creo que debemos hacer ese esfuerzo. Se logra si la ciudadanía se toma mi campaña y sale a convencer a los indecisos, si los jovenes reclaman sus cedulas en al registraduría. Gritemos el 29M: Libertad”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.





Por su parte, Serrano Mancilla sostiene que todavía es una incógnita si Petro va a ganar en primer vuelta, aunque “creemos que le falta poco”. A su vez, afirmó que otra de las interrogantes de cara a los próximos comicios es sobre el crecimiento de la intención de voto en favor del candidato de Liga de Gobernantes Anticorrupción. “Busca con una suerte de lenguaje que provoca a la política aunque él viene de la política, a veces con ramalazos Trumpistas, intentando salirse del uribismo”, afirmó a Página/12.

“Eso dicen todas las encuestas. Tampoco hay que exagerar, está muy lejos de Petro. Lo que no sabemos es si el voto uribista se irá camuflando y optando por Rodolfo, que representa esta tercera vía antisistema, ultraliberal, en algunas cosas incluso parecido a Milei y a Bolsonaro”, observa el director de Celag. En este sentido, explicó que Petro no va a perder votos, sino que se trata de un trasvase de votos entre el segundo y el tercer candidato (Gutiérrez y Hernández). Además, indicó que los votos del candidato centrista “son quizá más petristas que antipetristas”.



Antecedente de fraudes



El sondeo de Celag también preguntó a los encuestados si creen que en sus municipios habrá fraude. “En Colombia está naturalizado, desde los medios, ciudadanía, instituciones, y clase política algo que se llama el voto maquinaria, que es la compra de votos. Tienen una ingeniería del fraude electoral con una varieté muy sofisticada”, afirmó Mancilla que se recordó cómo en las legislativos se demostró que a Colombia Humana le quitaron 400 mil votos.

Según Serrano Mancilla en Colombia y en la región latinoamericana existe un agotamiento del paradigma neoliberal y una “crisis de expectativas del neoliberalismo”. Esto se ve reflejado en la distancia de la sociedad colombiana respecto a las propuestas de seguridad que marcaron los últimos años en el país. “En Colombia la sociedad está verdaderamente cansada de tanta injusticia y violencia que tiene como abanderados al bloque conservador representado por el uribismo”, afirmó. “Es cierto que no quieren que exista inseguridad en las calles pero eso no significa que estén de acuerdo con que se militarice”, precisó. El director de Celag recordó un sondeo realizado en 2021 cuando se realizó el Paro Nacional en Colombia. “La ciudadanía estaba a favor de las protestas sociales, no había estigmatización negativa de las mismas. La sociedad colombiana cambió. No es un eslogan”, concluyó Serrano Mancilla.



Datos sobre el sondeo

El sondeo tuvo como universo a colombianos mayores de 18 años y con predisposición a votar en las próximas elecciones. Un 52 por ciento de la muestra corresponde a mujeres y un 48 por ciento a varones. Se establecieron seis regiones geográficas (Bogotá, Caribe, Centro, Antioquía, Pacífico y Orinoquía) y en esas regiones se tomaron los 22 departamentos más poblados. De estos departamentos se seleccionó una muestra de 45 localidades de diferente tamaño, incluyendo capitales de departamento, ciudades más pobladas y poblaciones rurales.

El tamaño de la muestra fue de 2.174 casos y el estudio presenta un margen de error de +-0.9 por ciento y +-2.1 por ciento según la dispersión de distribución con un 95 por ciento de intervalo de confianza.