Manchester City sólo necesita un triunfo este domingo como local ante Aston Villa, que tendrá a Emiliano Buendía, para consagrarse campeón de la Premier League; en tanto Liverpool, ubicado a un punto, aguarda un traspié del líder para adueñarse del título, en la última fecha del certamen.



Todo está dado para que el City de Pep Guardiola se consagre campeón inglés por octava vez y retenga el título, ya que con vencer en el Ettihad Stadium al Aston Villa -que no tendrá por una lesión al arquero Emiliano "Dibu" Martínez- olvidará en parte la decepción de no llegar a la final de la Champions League.

Los diez encuentros de la última fecha se jugarán este domingo desde las 12 y no sólo se definirá el campeón, también se determinará un puesto en la próxima Champions entre Tottenham y Arsenal, y el tercer descenso entre Burnley y Leeds, acompañando a Watford y Norwich a la Championship League (segunda división).

El Liverpool del alemán Jürgen Klopp -con la mente puesta en la final de la Champions League, el 28 de mayo en París ante Real Madrid- necesitará de un triunfo frente al Wolverhampton y una derrota o un empate del City para alcanzar su 20° título.



Una muestra clara de que Klopp piensa mucho en el Madrid es que no serán titulares el goleador del torneo, el egipcio Mohamed Salah; el zaguero neerlandés Virgil van Dijk y el mediocampista brasileño Fabinho, los tres con molestias musculares.



Manchester City, Liverpool y Chelsea ya están clasificados para la próxima Champions, pero queda un puesto a definir entre Tottenham -que visita al descendido Norwich- y Arsenal, que será local ante Everton, que zafó de la pérdida de categoría en la fecha pasada con un épico triunfo ante Crystal Palace.



Si Tottenham -con el zaguero Cristian "Cuti" Romero- gana, se clasificará; y si empata, depende del resultado del Arsenal, aunque tiene una enorme ventaja si igualan en puntos al poseer un saldo de goles +24 contra +9 en caso de paridad.



El que no clasifique acompañará a Manchester United a la Europa League, mientras que el West Ham de Manuel Lanzini clasificó para la Liga de Conferencia.



Finalmente se definirá el tercer descendido entre Burnley (que recibe al Newcastle de Federico Fernández) y Leeds (que visitará al Brentford). Si Burnley y Leeds repiten resultado, el primero se salvará del descenso por el saldo a favor; al equipo que tuvo como entrenador a Marcelo Bielsa en gran parte del certamen sólo le servirá vencer y que no lo haga Burnley o empatar y que su rival pierda.



La fecha se completará con Brighton-West Ham, Chelsea-Watford, Crystal Palace-Manchester United y Leicester-Southampton, que juegan para cumplir.



Principales posiciones: Manchester City 90 puntos; Liverpool 89; Chelsea 71; Tottenham Hotspur 68; Arsenal 66.