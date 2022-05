En horas de la tarde la abogada María Carrizo que se desempeñó durante poco más de un año a la cabeza del área de Mujeres, Género y Diversidad del Gobierno provincial anunció que renunciaba a su cargo.



La versión ya venía corriendo; finalmente la ahora ex funcionaria comunicó en sus redes sociales: "Amigas y amigos, he comunicado al Sr.Gobernador Raul Jalil mi decisión de renunciar al cargo de la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad del cual he sido honrada desde Febrero del 2020.

Agradezco a todas las Mujeres y LGBT que han confiado en mi en todo este tiempo para asistencia, ayuda, acompañamiento, capacitación consejo etc. A todas aquellas con quienes hemos realizado proyectos, reuniones y que nos une la militancia por las mismas causas que no es otra que la agenda de las desigualdades, trate de hacerlo amorosamente y con mucha seriedad y responsabilidad.

A mis compañeras Ana , Tamara y Soledad con quien tuve el honor de conducir la primera Secretaria de MgyD producto de la lucha del Movimiento de Mujeres y de la decisión política de nuestro gobierno que me honro en esta función.

A [email protected] los trabajadores/ as de la Secretaria y sus Direcciones, Casa de la Mujer Y Hogar Warmi y de los demás lugares donde trabajé. Seguiré contribuyendo donde me encuentre por y para un proyecto nacional, popular democrático y feminista", posteó.

Fuentes confirmaron a Catamarca/12 que Carrizo cumplirá funciones de relatoría en una de las tres Secretarías que funcionarán bajo la órbita del flamante Juzgado Federal N°2 a cargo de Guillermo Díaz Martínez.

María Carrizo dependerá específicamente de la Secretaría de Leyes Especiales que estará a cargo de la abogada Constanza "Coni" Ponferrada.