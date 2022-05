Mientras la crisis espiralada del gobierno iba sumando capítulos --con Cristina Fernández de Kirchner en Chaco, Alberto Fernández en Europa y los voceros de ambos respondiéndose a través de los medios de comunicación--, un grupo de emisarios del presidente y la vicepresidenta comenzaron a tejer reuniones informales en la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de encontrar un esquema de convivencia interna que permitiera bajar un poco la espuma. Uno de esos emisarios, junto a Juan Zabaleta, Máximo Kirchner y Andrés Larroque, era el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. "Tenemos que multiplicar todas las mesas y espacios institucionalizados que hagan falta. Necesitamos más construcción política, no menos. Más unidad, no menos", sostuvo el ministro a Página 12. En diálogo con este diario, Katopodis analizó el futuro del Frente de Todos, se refirió a la amenaza del regreso de Mauricio Macri al poder y advirtió que, más allá de las diferencias internas, "Alberto y Cristina piensan lo mismo en lo sustantivo".

-- En el marco del plenario peronista que hubo el sábado en Mendoza, ¿qué futuro le depara al FdT el 2023 en este contexto inflacionario y de diferencias internas?



-- Acá el punto no es la relación de fuerzas entre Alberto y Cristina, sino la relación de fuerzas de la coalición para enfrentar los intereses corporativos que hay en Argentina. La verdad es que hubiéramos preferido otro contexto pero nos tocó gobernar en este, con herencia macrista, pandemia y guerra. Y en este contexto, logramos recuperar la economía y generar empleo y no hay dudas de que el principal desafío ahora es recuperar y redistribuir el salario. Porque en el peronismo la recuperación de la economía y la recuperación del salario vienen juntas y en el gobierno tenemos la claridad de que la recuperación del salario va a ocurrir. Vamos a seguir ese rumbo porque en la Argentina no hay una discusión de cuatro o cinco modelos, hay una discusión de dos modelos que va a ser la que se va a dar de cara al 2023. Todos nuestros matices se inscriben en ese modelo que representa el peronismo y a los peronistas no nos unen las formas, sino las convicciones y los principios.

-- El kirchnerismo le recrimina al presidente la forma en la que administra los conflictos de intereses con los grupos concentrados, ¿qué opina?

-- Alberto tiene en claro que hoy hay una disputa de intereses en la Argentina y la región. Y está convencido de que en esa disputa el FdT se tiene que rodear de los actores políticos, sociales y económicos que le permitan seguir fortaleciendo su base social. El viernes estuvimos con más de 20 mil trabajadores de la UOCRA y con muchos de los secretarios del movimiento obrero. No hay dudas de que tenemos que ampliar el FdT y de que el gobierno se tiene que rodear de estos actores para que sea protagonista de esta disputa que tenemos que dar en el país. No hay duda de que, hacia adelante, el peronismo y el FdT demandan mayores niveles de organización. Necesitamos más unidad, no menos.

-- ¿Qué rol le cabe a la vicepresidenta en estos niveles de organización?

-- Todos se tienen que sentir parte de esta fuerza, de este conjunto en el que nadie es más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Todos los dirigentes tienen algo que aportar y si hay alguien que tiene en claro la necesidad de construir decisiones colectivas es Alberto, que escucha a Cristina, a Sergio Massa, a los gobernadores y a los intendentes. Hay que entender que es el FdT el que nos permitió llegar acá, esa fue la solución que encontró la gente para frenar a Macri. Y Macri no está atrás, está adelante, y no hay dudas de que es una amenaza frente a la cual nosotros no podemos volver a dejar a la gente a la intemperie. Y esa responsabilidad y sentido de la unidad la tiene muy clara Alberto y la tiene muy clara Cristina. Después vamos a buscar siempre las formas para que ese diálogo sea efectivo, pero no hay dudas que en lo sustantivo Alberto y Cristina piensan lo mismo. A la hora de pensar el modelo y el proyecto del FdT no hay fisuras. El día que haya fisuras ahí, no existe más el FdT. Pero en el modelo las coincidencias son absolutas.

-- ¿Cuál es esa coincidencia?

-- Lo que tenemos que tener en claro es que ellos no pueden volver por culpa nuestra. Los debates del FdT son todos respecto a cómo mejoramos los salarios y cómo recuperamos el ingreso de los trabajadores, pero nunca para bajar el derecho de los trabajadores o para congelar paritarias. El debate del FdT es para discutir si el aumento de las tarifas son del 30 o del 35 por ciento, pero nunca de 3 mil como aplicaron ellos cuando fueron gobierno. La derecha puede tener muchos candidatos pero tiene un solo proyecto, que es excluir y ajustar. Está muy claro en la militancia y en el gobierno, en Alberto y en Cristina, que este es un gobierno que no quiere subsidiar a los ricos, y que la salida de la Argentina es con obra pública, con la industria nacional y con la defensa del trabajo argentino.

-- ¿Cuál es la postura del gobierno respecto al aumento de retenciones?

-- Hay mucha claridad de que hay sectores que no pueden hacer más esfuerzos, que hay argentinos que tienen una situación más difícil que otros. En ese marco hay muchos sectores que vienen ganando mucha plata, aún en este contexto de emergencia, y que vienen con márgenes extraordinarios de ganancias. Nosotros apostamos a un desarrollo productivo que pueda seguir posicionando productos en el mundo, seguimos apuntalando a un modelo que hace de las exportaciones un eje, necesitamos de los dólares para seguir creciendo, pero tiene que ser compatible con las necesidades de los argentinos, porque si no: ¿para qué hacemos todo lo anterior? Ahora, cuáles son las herramientas es una decisión del presidente.

-- ¿Hay que avanzar en una institucionalización de la mesa de toma de decisiones del FdT?

-- Tenemos que multiplicar todas las mesas y espacios institucionalizados que hagan falta porque es la unidad del FdT la que nos tiene que permitir bajar la inflación y fortalecer la recuperación de la economía. En definitiva, el FdT es mucho más grande que los nombres propios y tiene que poder traccionar el conjunto de la sociedad, más cargada con actores políticos y sociales.

-- ¿Hubo reuniones ya de una mesa bonaerense con Máximo Kirchner, el "Cuervo" Larroque, Martín Insaurralde y Juan Zabaleta?

-- Esa reunión existió y existieron otras y van a seguir habiendo reuniones porque tiene que haber una dinámica para enfrentar los desafíos que tenemos y para enfrentar el 2023. Nosotros necesitamos más construcción política, no menos. Más unidad, no menos. Y más espacios y mesas y encuentros, y no menos.