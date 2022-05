A horas de haber conseguido el campeonato, el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se refirió a la situación judicial del jugador Sebastián Villa, que enfrenta una denuncia por abuso sexual y violencia de género. Aseguró que "es una tema muy sensible" y que una vez que la Justicia se expida el club tomará las medidas correspondientes.

Además, aclaró que sus declaraciones de la semana pasada en las que se había referido al jugador como "un ejemplo como profesional” -y que ayer fue titular en la final ante Tigre en la que Boca se consagró campeón- fueron en referencia a lo futbolístico y que tanto él como toda la dirigencia del club repudian los hechos denunciados.

"Cuando hablamos de fútbol es futbol, lo otro nos da bronca, nos da odio a vos, a mí, a todos", dijo en diálogo con Radio 10. E insistió con que según él "hay que separar las cosas".

"El futbol es una cosa, el otro tema es diferente. Odiamos el otro tema, lo repudiamos. Yo soy una persona normal y me expreso así, cuando hablamos de fútbol hablamos de fútbol, esto es otra cosa", agregó.

Y dijo que busca "hablar con palabras que me puedan entender y que me siento cómodo, no doy vueltas. Yo hablé de fútbol. Quisieron instalar nerviosismo en nuestro club, pero de chico ya me acostumbré y no me voy a poner nervioso".

En ese contexto, respecto a la situación del jugador colombiano, aseguró que "hay gente de legales de nuestro club que se ocupa, hay un juez y está la Justicia, que cuando dictamine lo que pasa el club tomará las medidas que tenga que tomar, como corresponde".

Y que también hay un equipo de psicólogos trabajando con Villa y que desde el club lo acompañan en todo lo que pueden. "Nosotros no podemos hacer más que eso hasta que se aclare todo", dijo.

Respecto a los resultados de las pericias psiquiátricas a la denunciante de Villa, insistió que aún no tenía información y que iban a esperar lo que defina el juez. "Nosotros no somos jueces, repudiamos todas las cosas que pasan. Cuando pasen las cosas, es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces lo que vas a decir. Esperemos a ver que dice la justicia".



Por último, Riquelme dijo que Villa está “golpeado anímicamente” y que recibe tratamiento psicológico por profesionales del club.“Están los psicólogos y mucha gente detrás. Nosotros lo acompañamos cada día. Y a él se lo encuentra bien. Él está golpeado, como corresponde. Nosotros no podemos hacer más que eso”, concluyó.