Como bien es sabido, Wordle -el popular juego de adivinar una palabra cada día- se impuso a principios de año, y desde entonces su éxito ha sido tan sostenidamente colosal que ¡cantidad! de medios de distintas partes del mundo abrieron una sección dedicada exclusivamente a dar pistas para descifrar el término de la jornada. De invariables 5 letras, dicho sea de paso, gozando cada player de solo 6 intentos para dar en la tecla. Obvio es decir que algunas almitas avispadas salieron a imitar la simple pero efectiva estructura de este megaexitoso juego, primo hermano del ahorcado, multiplicándose variantes para todos los gustos: hay versiones con palabras científicas, con países del globo, sobre música, sobre geografía, sobre matemáticas, por poner apenas algunos ejemplos. A los que, hoy día, se le suma otra alternativa, destinada a un público que -hasta el momento- permanecía desatendido.

Amantes de la pintura, ¡regocijaos! Habemus Artle, flamante iniciativa que, desde el nombre mismo, no oculta quién ha sido su musa inspiradora. A diferencia del Wordle, sin embargo, este lúdico chiche solo da 4 intentos para descifrar quién es el autor o la autora del cuadro del día, tal la propuesta de este proyecto lanzado por la National Gallery of Art (NGA), de Washington, DC. La premisa es sencilla, no así ganar: se muestran hasta 6 obras firmadas por la misma persona, en pos de que internautas puedan sacar de quién diantres se trata. Claro que han subido piezas de 15 mil artistas aproximadamente, de modo que hay que tener una buena, sólida base en historia del arte para pegarle con asiduidad.

Al menos, Artle no es tiquismiquis con las faltas de ortografía: alcanza con tipear las primeras letras, y el juego online va completando los nombres de personalidades de distintas épocas, facilitando la faena. Y al final del día, aún quienes no tengan ni idea de quién es tal o cual pintura, errar no significa necesariamente perder. No deja de ser una manera de aprender lúdicamente, en forma entretenida, sobre nombres de peso de las artes visuales que descollaron en diferentes estilos, en distintas épocas. Y de paso, ver 4 cuadros preciosos cada día, nada que desdeñar…