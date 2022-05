El Padre Francisco "Paco" Olveira trabaja en la Capilla Beato Enrique Angelelli de la localidad de Libertad, en el partido bonaerense de Merlo, y en diversos barrios populares, desde donde vive de cerca las dificultades que enfrentan los sectores más humildes del país.

En diálogo con AM750, el cura reflexionó sobre la crisis social que atraviesa la Argentina y dijo que no quiere vivir "en un país con tanta desigualdad, donde hay algunos que aprovechan la situación mundial para enriquecerse desproporcionadamente y en donde el Estado no hace nada para redistribuir esa riqueza”.

En ese sentido, también apuntó contra las ambiciones presidenciales del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, al asegurar que su intención es “ajustar a los trabajadores y a los más humildes”.

Este lunes, Larreta había insistido en la necesidad de aplicar una reforma laboral y previsional. "Si no modernizamos la normativa laboral, no va a haber trabajo nunca más. Si no cambiamos, la realidad de la gente tampoco lo va a hacer", expresó.

Al respecto, Olveira agregó que “modernizar el mercado laboral no significa quitar derechos” y señaló que “es mentira que bajando impuestos las empresas van a invertir más, ya lo vivimos cuatro años”.

Y sostuvo que, a diferencia de lo que ocurría durante el gobierno macrista, en la actualidad hay algo más de trabajo, "aunque queda mucho por hacer”. “Ellos no son el camino, ellos destruyeron el empleo y concentraron muchísimo más la riqueza”, dijo, al referirse a la oposición.

Por último, el padre "Paco" expresó su preocupación por ciertos debates que se dan en la agenda política argentina, al afirmar que se está perdiendo "la batalla cultural” por culpa de “la inacción de este Gobierno”, ya que facilita que el discurso de la oposición "haga mella en muchos sectores de la clase media y baja”.