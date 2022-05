El candidato a la presidencia de Colombia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, anunció este martes que tomó la decisión de no participar en ningún debate antes de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo 29 de mayo.



“La agresividad de las otras campañas al ver cómo cada día son más los colombianos que me apoyan, me ha hecho pensar sobre qué hace que se desesperen y actúen así. La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida”, publicó vía Twitter Hernández.

En ese sentido, remarcó que "mientras los otros candidatos se pelean, yo me pregunto ¿Acaso esto es lo más importante, lo más urgente? ¿Cómo vamos a estar bien si el planeta se destruye? Cómo, si no hay trabajo, si las familias no tienen con qué, si las mujeres son explotadas en sus trabajos, si son maltratadas en sus hogares?”.

Asimismo, Hernández comparó el trabajo de un presidente con el de un director de orquesta, ya que ambos “deben saber guiar”. “El director de orquesta no debe tocar todos los instrumentos, debe saber guiar. Por eso estoy dialogando con quienes no son parte de la politiquería y tienen todo para aportarle al país”, aseguró y acotó que es necesario "saber guiar a los expertos" en lugar de pretender "ser un sabelotodo" que no sabe dirigir.

“Todas estas propuestas de los debates, ya han sido dichas en entrevistas, mensajes de campaña y un montón de otros debates a los que yo ya fui, mientras Petro decidió no aparecerse hasta ahora, cuando las encuestas muestran que ya no va a ganar", opinó.

En tanto, Hernández indicó que no participará del debate del próximo jueves para "no contribuir" al "espectáculo de egos y ataques" que se registró en el debate del pasado lunes.

El que más ha crecido

Hernández mostró un incremento sostenido en las encuestas para las elecciones del próximo 29 de mayo. De hecho, a falta de dos semanas para los comicios, el ascenso se hizo más notorio y se puso en duda si será Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) el que pasaría a una eventual segunda vuelta contra Gustavo Petro (Pacto Histórico) prevista para el 19 de junio.

El candidato logró crecer con base en críticas a Petro y Gutiérrez. Este último se estancó en las encuestas, mientras que el candidato tradicional de centro, Sergio Fajardo, cae en los sondeos.

Hernández tiene 77 años, es un ingeniero civil y empresario que entre 2016 y 2019 fue alcalde de Bucaramanga. Es el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, un movimiento de centroderecha fundado en 2019.

Intención de voto

Petro se mantiene como favorito con un 40,6% de la intención de voto, mientras que Gutiérrez permanece en segundo lugar, según los resultados de la encuesta Invamer divulgados este viernes.

Hernández, además de disminuir la diferencia de intención de voto con Gutiérrez, también recibió el apoyo de la excandidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt.

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, subió siete puntos porcentuales y alcanzó un 20,9%. De esta manera, se ubica a seis puntos porcentuales de Gutiérrez, que tiene un 27,1% de adhesión. En contraste, el candidato Sergio Fajardo, cuenta con un 5% y se mantiene en cuarto lugar.

Si hubiera segunda vuelta entre Petro y Gutiérrez, el 52,7 % votaría al candidato de Pacto Histórico y el 44,2 % al de Equipo por Colombia. En un escenario entre Petro y Hernández, el candidato del Pacto Histórico alcanzaría el 50% de los votos, mientras que el independiente, el 47,4%.

El próximo 29 de mayo se celebrarán las elecciones presidenciales en Colombia. Si el candidato más votado no obtiene la mitad más uno del total de votos válidos, se pasará a la segunda vuelta, prevista para el 19 de junio, para elegir entre los dos candidatos más votados.

De la Agencia Regional de Noticias.