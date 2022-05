El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que fue identificado el responsable del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Texas. Se trata de Salvador Ramos, un joven estadounidense de 18 años. La masacre de este martes es la más grande ocurrida en el estado y la más brutal en una escuela primaria desde Sandy Hook en 2012. El atacante fue asesinado por la policía.

Según confirmó Abbott en una conferencia de prensa, se cree que Ramos, quien había sido alumno de la Escuela Secundaria Uvalde, “abandonó su vehículo e ingresó al colegio primario en Uvalde con un arma y un rifle”, que sería un AR-15 semi-automático, y municiones.

Asimismo, el gobernador de Texas señaló que el adolescente habría disparado contra su abuela antes de dirigirse a la escuela primaria, a la que asiste buena parte de la comunidad latina de Uvalde.

El senador demócrata de Texas, Roland Gutiérrez, afirmó que la abuela de Ramos estaba siendo atendida y que la iban a trasladar a un hospital en San Antonio.

Tirador solitario

Por su parte, el jefe de la Policía de la localidad, Pete Arredondo, aseguró que la investigación apunta a que Ramos actuó solo. “A este punto, la investigación nos dice que el sospechoso actuó solo en este crimen”, señaló.

Gutiérrez, sostuvo que el joven compró legalmente dos rifles de asalto en una tienda local cuando cumplió los 18 años. “Fue lo primero que hizo cuando cumplió 18”, dijo en declaraciones a CNN.

Momentos antes de perpetrar el ataque, en el que asesinó a al menos 19 alumnos y dos maestras, Ramos compartió en sus redes sociales una foto con dos rifles. Ya antes había posteado fotos de armas en su cuenta de Instagram, la cual ya fue dada de baja.

Según reportó The New York Times, Ramos trabajó este último año en un local de comida rápida de la cadena Wendy’s y renunció hace un mes. “¿Viste cómo mis chicos hablan el uno con el otro y son amigables? Él no era así. Nadie lo conocía bien”, dijo al medio el gerente del comercio.

Otras fuentes dijeron a The Washington Post que Ramos habría sufrido bullying en la escuela y a través de las redes sociales y que vivía situaciones violentas con su madre.