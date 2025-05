La economista e investigadora de CIFRA-CTA Mariana González señaló que el primer año del gobierno de Javier Milei estuvo marcado por la recesión económica y dio detalles del informe de la organización que pone de manifiesto que el mercado interno es el más perjudicado.

En diálogo con la 750, González señaló que el estudio muestra que desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei el mercado laboral “ha atravesado diferentes etapas muy diferentes, pero el saldo en general es negativo, porque hay escasa generación de empleo y no es empleo de calidad, se está viendo mayor precariedad”.

“Es también negativo por los salarios, que, con suerte, los que están mejor recuperaron el nivel previo de la devaluación de diciembre y hay otros que permanecen muy por debajo, y es negativa también por la perspectiva a futuro”, advirtió la especialista.

Por otro lado, refutó la visión que sostienen desde el oficialismo por la cual los salarios bajos generan más empleo.

“Los empresarios contratan trabajo según la cantidad que esperan producir y vender, no tiene sentido llenar una empresa de trabajadores si no hay nada que realizar. Ahí se juega la demanda. En nuestro país está muy asociado a la demanda interna”, aclaró.

“Hay sectores que se dedican casi en exclusiva al mercado interno y esos son los más afectados, como la industria y la construcción. El consumo sigue deprimido, a pesar de la recuperación general de la actividad económica y eso tiene que ver con incentivos para que se compren productos importados sobre los nacionales en la actualidad y entonces no se generan empleos, más allá del salario”, indicó.



“Cuando uno analiza la situación actual respecto de cómo estaba antes de la asunción de este Gobierno, lo que se ve es que hay menos asalariados que tienen su relación laboral registrada, hay muchos más asalariados no registrados y muchos más no asalariados, sobre todo trabajadores independientes. El grupo de no asalariados es muy heterogéneo pero tiende a tener un mayor grado de informalidad, inestabilidad y bajos ingresos”, concluyó.

El mercadio laboral en la era Milei