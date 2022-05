El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, y el delegado gremial Juan Di Vicenzo, que fueron sancionados con 30 días sin goce de sueldo por agredir e impedir la entrada del director general de Gestión Estatal Fabián Capponi a una escuela de Villa Soldati en septiembre de 2021, denunciaron una “persecución política” por parte del Ministerio de Educación porteño.

La asociación docente convocó a un paro para el 31 de mayo.Si bien la titular de la cartera, Soledad Acuña, anticipó la sanción a través de un posteo de Twitter, los maestros involucrados, docentes de la escuela primaria “José Martí”, aseguran que no fueron notificados y que el Poder Ejecutivo porteño se salteó “todos los pasos de la Justicia”. En septiembre de 2021, algunos docentes de la Escuela Primaria “José Martí” impidieron el ingreso de un funcionario de @educacionba con agresiones e insultos. Todo esto sucedió mientras alumnos menores de edad salían de la institución.— María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) May 24, 2022 “El proceso normal es que nos notifiquen y, a partir de ese momento, tenemos 10 días para presentar un recurso. Nosotros no fuimos notificados y ya el martes la Ministra hizo el anuncio en las redes sociales. Esto es parte de la impunidad que maneja el Gobierno porteño”, aseguró Di Vicenzo en diálogo con GO Noticias.“No nos está juzgando la Justicia, nos está sancionando el Poder Ejecutivo. Es una persecución política porque les molesta que denunciemos el vaciamiento en la educación pública. Esta medida busca mostrar a los docentes que si hablas, te pueden sancionar. Nos quieren callados, obedientes y mudos”, agregó. "Lo que vemos en ese video está muy lejos del ejemplo que nuestros alumnos necesitan para educarse en libertad y mirando al futuro", escribió Acuña en el hilo de Twitter que acompañó el video de la supuesta agresión. "Los derechos gremiales no deben ser un escudo para hostigar autoridades e interferir en la vida de los estudiantes. Todo tiene un límite y cada acto, su consecuencia", sumó.“Ya en septiembre de 2021 (la ministra Acuña) había prejuzgado que íbamos a ser sancionados. Es una expresión de odio de clase que esta mujer manifiesta en muchísimos de sus actos”, dijo por su parte Adaro este jueves a FM La Patriada. El secretario de Ademys se refirió, entre otros hechos, a cuando Acuña consideró que “ya es tarde” para buscar a los chicos que dejaron la escuela en pandemia y cuando aseguró que “el Estado termina siendo el único lugar donde consiguen trabajo las personas que no estudiaron”.En reclamo por esta situación, desde Ademys llamaron a realizar un paro el próximo martes 31 de mayo. "Convocamos a parar masivamente y acompañarnos en las acciones que llevemos adelante en defensa de nuestros compañeros, porque en ellos defendemos los derechos del conjunto de los trabajadores", detallaron. El video por el que se sancionó a los docentesEl hecho por el cual se iniciaron los sumarios ocurrió en la escuela primaria “José Martí” de Villa Soldati. Parte del suceso quedó grabado en un video que fue dado a conocer en ese entonces por la propia Acuña, y que este martes fue republicado por la funcionaria.“Son 35 los compañeros muertos que tenemos con esta presencialidad criminal”; “es un mentiroso”; “nunca le importó la educación pública” y “dejó sin educación a muchísimos chicos por decisión política”, fueron algunos de los reclamos hacia Capponi que se escuchan en el segmento.“Capponi llegó sin aviso previo y, cuando los docentes lo vieron, le quisieron comentar todos los problemas de infraestructura del colegio. El hombre los dejaba con la palabra en la boca, hacía gestos despreciables y se alejaba sin dar respuesta. Luego, antes de irse, arrancó un cartel que tenía escrito un reclamo”, contó Di Vicenzo.“Se presentó con dos personas más, que no fueron identificadas, sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar, tanto a docentes como a familiares y alumnos. Le preguntamos qué estaba pasando, no respondió y volvió a hacer gestos irrespetuosos contra los maestros. En ese contexto, volvimos a enumerar todos nuestros reclamos”, continuó.Al concluir, recordó que en julio de 2020, “mientras los docentes estaban enterrando a sus compañeros”, Capponi se volvió viral al aparecer bailando sin barbijo y sin distanciamiento en el Ministerio de Educación.