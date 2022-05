Julio Vaccari, exentrenador de Vélez, lamentó este jueves la decisión de la directiva de cesantearlo después de clasificar al equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores de América y reconoció que fue "triste".



"Nunca se nos acercó nadie a decirnos nada más al respecto. Dejamos que las cosas fluyeran y nos abocamos a poner a Vélez en el lugar que merece y a que estos chicos se reencontraran con sus raíces para hacer sonreír a los hinchas. En ningún momento pensé que corría peligro la producción futbolística", comentó el DT en TNT Sports.

"Cuando me comunican la decisión de que yo seguiría hasta tal fecha, que salió en la página oficial del club, fue triste. Es raro, pero nunca se nos acercó nadie a decirnos nada más al respecto", aseguró Vaccari.

El nuevo entrenador será el uruguayo Alexander Medina, que firmará en los próximos días por al menos una temporada, luego de su mal paso por Inter de Brasil.

"Un resultado no me va a hacer cambiar ninguna decisión. Lo que me apasiona es que haya buenos proyectos en el lugar y de la manera que sea para hacer lo que uno realmente siente con convicciones y gente noble. Después, no me detengo en si es en Primera o en Reserva, en Vélez o en otro lado", adelantó.

Por otra parte, Vaccari respaldó la decisión de su rival, Ricardo Zielinski, que decidió poner juveniles en el cierre del grupo de la Libertadores, lo que benefició a los suyos.

"Yo habría hecho lo mismo, sin arriesgarme a una expulsión, o una amarilla a los centrales o a algún jugador importante, estando ya clasificado, sabiendo que podés perder futbolistas para octavos de final. Sería ilógico", argumentó.

En relación al equipo, en Vélez aguardan por una posible oferta del exterior para el delantero Lucas Janson, el punto más alto de este último semestre, aunque la idea de la dirigencia es retener a todo el plantel y sumar al menos un refuerzo por línea.

El plantel regresará a los entrenamientos el próximo lunes en la Villa Olímpica.