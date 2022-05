Lejos de los tarros de miel y las tiernas aventuras con sus amigos en el Bosque de los Cien Arces, Winnie the Pooh vuelve a la pantalla grande, pero esta vez con como un asesino. Las imágenes que trascendieron de "Winnie the Pooh: Blood and Honey" (sangre y miel) muestran a unos terroríficos Winnie y Piglet que caminan en la noche hacia una joven que reposa sin preocupaciones en una jacuzzi.

El giro rotundo en las historias que rodean al mítico personaje de Disney se debe a que en enero de este año quedaron liberados los derechos de autor sobre el libro original de Winnie, publicado en 1926, y por este motivo se pueden escribir todo tipo de historias sin la necesidad de apegarse a un guión infantil.

La trama de Winnie the Pooh: Blood and Honey

El director escritor y coproductor de la película, Rhys Frake-Waterfield, adelantó que "Winnie the Pooh: Blood and Honey" va a relatar la historia de Pooh y Piglet luego de ser abandonados por su amigo Christopher Robin, quien partió rumbo a la universidad.

Ambos personajes cayeron en la locura y persiguen a adolescentes con la intención de asesinarlos de una manera sangrienta. "Al tener que valerse por sí mismos, se han vuelto salvajes. Así que han vuelto a sus raíces animales. Ya no son mansos: son como un oso y un cerdo viciosos que quieren dar vueltas y tratar de encontrar presas", aseguró Waterfield en declaraciones al portal Variety.

La película, que va a tener al actor Craig David Dowsett detrás de la máscara del oso, se encuentra en etapa de edición. Sin embargo, Waterfield adelantó que gracias a la respuesta favorable del público a las imágenes publicadas a modo de adelanto van a acelerar el proceso de edición y pasarla a la etapa de posproducción "lo más rápido posible".

Respecto al presupuesto destinado a la película que se rodó durante 10 días en Inglaterra, el director no quiso develar números exactos, pero le advirtió al público que no espere "una producción al nivel de Hollywood". Además, aclaró que todavía no hay certezas respecto a cuándo va a ser la fecha de estreno.