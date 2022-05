El debate por la modificación de la Ley de Alquileres no admite acuerdos. Semanas atrás, la discrepancia entre los sectores involucrados dejó como resultado tres dictámenes en la discusión parlamentaria, uno del Frente de Todos, uno de Juntos por el Cambio y otro del bloque Federal. La diputada nacional del Frente de Todos, Gisela Marziotta -que presentó su propio proyecto sobre el tema- se refirió a la implementación de la legislación actual.



“La ley actual no se terminó de reglamentar, estamos atrasados incluso en esa etapa, hay una responsabilidad del Estado enorme por no ocuparse”, aseguró Marziotta en diálogo con El Gato Escaldado por AM 750. La legisladora explicó que la situación de los inquilinos es muy precaria y que la mayoría de los contratos a nivel nacional “son ilegales”. Los propietarios exigen requisitos por fuera de la legislación actual: “No se cumple con los plazos establecidos, están haciendo aumentos semestrales, no se cumple con la moneda y te piden dólar billete que luego no declaran en AFIP”, enumeró.

La situación se remonta a la dictadura militar según la perspectiva de la periodista y escritora. Su proyecto retoma la creación de la Cámara Nacional de Alquileres fundada por Perón en 1943 y eliminada por el último gobierno de facto, que desreguló y dolarizó el mercado inmobiliario. El rol del ente era mediar entre las partes. Si bien este punto no fue incluído en el dictamen de mayoría del Frente de Todos, la legisladora contó que presentó un proyecto al margen del que modifica la ley para insistir en la institución del organismo.

Por otro lado, Marziotta adelantó que votará en contra de la instancia incluida en el dictamen de mayoría que propone como mediador en caso de conflicto a la Secretaría de Defensa al Consumidor: “No estoy de acuerdo como poner al inquilino en el lugar de consumidor, el inquilino no es un consumidor de una propiedad, la habita”.